Haziran ayında FETÖ'ye göz açtırılmadı! İçişleri Bakanı duyurdu!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'deki güvenlik güçlerinin geçtiğimiz ay FETÖ terör örgütüne yönelik yürüttüğü operasyonlar hakkında açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, bu operasyonlarda toplamda 748 kişinin gözaltına alındığını ve 130 kişinin ise tutuklandığını ifade etti.

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Haziran ayında FETÖ'ye göz açtırılmadı! İçişleri Bakanı duyurdu!

Türkiye, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Güvenlik güçleri, bu kanlı terör örgütüne yönelik operasyonlarını aralıksız bir şekilde gerçekleştirmektedir.

Haziran ayında gerçekleştirilen kapsamlı operasyonlar, FETÖ'nün çözülmesi ve etkinliğinin azaltılması amacıyla yapılmıştır. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu operasyonun detaylarını kamuoyuyla paylaşmıştır.

Haziran Ayında FETÖ'ye Büyük Darbe Vuruldu

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"HAZİRAN AYINDA FETÖ’YE YÖNELİK 513 OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Geçen ay kendi halkına silah sıkan, eli kanlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda;

748 şahıs gözaltına alındı.
130 şahıs tutuklandı.

15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunan FETÖ’ye yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor.

Jandarmamızı ve emniyetimizi tebrik ediyorum.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK MÜCADELEMİZ AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

Sosyal Medya Paylaşımı

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