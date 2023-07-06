CHP'de değişim sesleri sürüyor! Genel Başkanlık koltuğuna bir talip daha çıktı, İlhan Cihaner 'ben de varım' dedi!

Türkiye, 28 Mayıs'ta önemli bir seçim deneyimi yaşadı.

İki aşamada gerçekleşen seçimlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha zafer elde etti.

Muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a karşı aldığı bir başka yenilgiyle birlikte, muhalefet cephesinde huzursuzluk başladı.

Millet İttifakı olarak adlandırılan altı parti liderinin bir araya gelerek katıldığı seçimlerde, çoğunluğu sağlayamadıkları için büyük bir hayal kırıklığı yaşandı ve Kılıçdaroğlu'na yönelik "istifa" talepleri yükseldi.

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Seçimin ilk anlarından itibaren, muhalefet lideri Kılıçdaroğlu'nun artık istifa etmesi gerektiği, çoğu seçmenin düşüncesi haline geldi.

ADAYLIK TARTIŞMALARI!

Kılıçdaroğlu'nun kazanması için çaba harcayan bazı gazeteciler ve siyasi figürler, şimdi ise onun karşı tarafında yer almaya başladılar.

Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa çağrıları artarken, CHP Genel Başkanlık seçimleri için de tartışmalar hız kazanıyor.

BEN DE ADAYIM!

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in aday olacağı tartışma masalarında yer alırken, bir başka isim de kendini gösterdi.

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Kemal Kılıçdaroğlu için değişim çağrısı yapan Gelecek İçin Biz grubunun lideri ve eski CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, adaylığını duyurdu...

Gazeteci İsmail Saymaz'ın elde ettiği bilgilere göre, Gelecek İçin Biz Grubu, bu hafta sonu yapacakları geniş katılımlı toplantıda İlhan Cihaner'in adaylığını açıklayacak.

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