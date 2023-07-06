Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında kritik toplantı! İsveç beklenen adımları atacak mı?

İsveç, NATO'ya katılmak için Türkiye'nin talep ettiği şartları yerine getirdiğini öne sürmesine rağmen terör örgütlerinin faaliyetlerine göz yummayı sürdürdü. İsveç, terör örgütü destekçilerine hapis cezası öngören bir yasayı onayladı ve bu yasa 1 Haziran'da yürürlüğe girdi. Bu yasa, terör örgütünün faaliyetlerini teşvik eden, güçlendiren veya destekleyenlere 4 yıla kadar hapis cezası verilmesinin önünü açmıştı. Ancak, Kurban Bayramı'nın ilk gününde başkent Stockholm'de Irak kökenli Salwan Momika adlı bir kişinin Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakması, iki ülke arasındaki ilişkileri bir kez daha gerginleştirdi.

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DIŞİŞLERİ BAKANLARI TOPLANIYOR!

İsveç'in NATO'ya üyeliği, 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşecek olan NATO zirvesinde öncelikli gündem maddesi olacak.

Zirve öncesi bugün, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın dışişleri bakanları ve istihbarat başkanlarının da katılacağı bir üst düzey toplantı gerçekleştirilecek.

Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç temsil edecek.

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İsveç, terörle mücadeleye yönelik yasal değişiklikler yapmasına rağmen hala Türkiye'nin istediği terör örgütü PKK ve FETÖ üyelerini iade etmedi.

Türkiye, bu adımların atılmaması durumunda İsveç'in NATO üyeliğine karşı kırmızı ışık yaktığını açıkça belirtmişti.

MACARİSTAN ORTAK HAREKET EDECEK!

Macaristan, İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkarken, süreçte Türkiye ile ortak hareket etme sözü veriyor.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, İsveç'in NATO üyeliği sürecinde Türkiye'nin tutumunda bir değişiklik olması durumunda Macaristan'ın süreci geciktirmeyeceğini açıkladı.

Ayrıca, Macaristan'ın İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanması noktasında Türk mevkidaşıyla iletişim halinde olduğunu belirtti.

TÜRKİYE KİLİT ROL OYNUYOR

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nda da Türkiye'nin NATO'daki önemi vurgulandı.

Komisyonun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, Türkiye'nin çeşitli krizlerde ara bulucu rol oynadığını ve önemli bir bölgesel ortak olduğunu hatırlattı.

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