2. el araç satışlarına yeni düzenleme getirildi! 300 bin lira ceza verilecek!

Ticaret Bakanlığı, ikinci el araçların satış fiyatlarındaki aşırı yükselişi önlemek amacıyla harekete geçti. Bu çerçevede, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yapılan düzenlemeyle, ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanması, 1 Ocak 2024 tarihine kadar kısıtlandı. Bu düzenleme, hem gerçek kişilerin hem de tüzel kişilerin bireysel ve ticari ilanlarını kapsayacak. Yeni düzenleme 15 Temmuzda yürürlüğe girecek.

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Uyarıdan Sonra Devam Edenlere 300 Bin Lira Ceza Yolda

Yapılan düzenleme kapsamında, tüm gerçek ve tüzel kişilerin ilan verirken düzenlemeye aykırılık teşkil edebilecek ilanlar hakkında "ilan platformları" tarafından uyarılacak. İlan verenler, uyarıya rağmen söz konusu kısıtlamaya aykırı ilanlar verirlerse, ilan platformları bu ilanları ve ilan verene ilişkin bilgileri Ticaret Bakanlığı'na iletecek.

Düzenlemeye aykırı olarak verilen her ilan, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti kabul edilecek ve bu ilanlarla ilgili olarak ilan verenlere ilan başına 300 bin liraya kadar ceza uygulanabilecektir. Bu şekilde, düzenlemenin etkinliğinin sağlanması ve düzenlemeye uymayan kişilere caydırıcı bir ceza mekanizması oluşturulması hedeflenmektedir.

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Bu düzenleme, ikinci el araç ticaretinde fiyat istikrarını sağlamak, tüketicileri korumak ve adil bir rekabet ortamını desteklemek amacıyla hayata geçirilmiştir. Tüm ilan platformları ve ilan verenlerin bu düzenlemeye uyum sağlaması önem taşımaktadır.

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