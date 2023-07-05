Uygur Türklerin çilesi bitmiyor! Çin toplama kamplarında tutulan Uygurların yakınları, Çin Büyükelçiliği’ne dilekçe gönderdi

Türkiye'de yaşayan ve aileleri Çin toplama kamplarında tutulan Uygur Türklerinin yakınları, Çin Büyükelçiliği'ne ailelerinin serbest bırakılması adına dilekçe verdi.

Türkiye'de yaşayan ve aileleri Çin toplama kamplarında tutulan mağdur Uygurların yakınları, Birleşmiş Milletler (BM) Keyfi Gözaltı Çalışma Grubu'na yaptıkları başvurulardan çıkan kararın uygulanması adına Çin Büyükelçiliği önünde toplandı. Çin Halk Cumhuriyeti'nin toplama kamplarında tutulan insanların Uygur ve Müslüman oldukları için tutulduğunun kabul edildiği belirtilerek, kararda adı geçen mağdurların serbest bırakılması, güvende olduklarının da ailelerine bildirilmesi için Çin Büyükelçiliği'nden dilekçe talep edilecek.

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"ÇİN BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE AİLELERİNİN SERBEST BIRAKILMASI ADINA DİLEKÇE VERDİ"

Bu çerçevede Çin Büyükelçiliği önünde bir konuşma yapan Avukat Medine Nazimi, "10 Mayıs 2022 tarihinde BM Keyfi Gözaltı Çalışması Grubuna Toplama kamplarında ailesi bulunan müvekkillerimiz adına bir başvuru yapmıştık. Bu soruşturma ve araştırmaların sonucunda Çin Halk Cumhuriyeti'nin de savunması alınarak değerlendirmeler yapılmış, yakın zamanda da BM Keyfi Gözaltı Çalışma Grubu, Çin devletinin kamplarda tutulan müvekkillerimiz hakkında birçok Uygur ve Müslüman hakkında insan hakları ihlali yaptığını kabul etti" ifadelerine yer verdi.

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Nazimi konuşmasının ardından kararla ilgili hazırladıkları dilekçeyi Çin Büyükelçiliği'ne vereceklerini dile getirdi.

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