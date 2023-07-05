Defne Samyeli'nin sevgilisi Zeynep Bastık'ı kucakladı! O anları Samyeli takipçileriyle paylaştı!

Üç ay önce "Aşk değil, sadece iş" diyen fakat sonrasında ilişkilerini duyuran 51 yaşındaki şarkıcı Defne Samyeli ile daha genç aranjör Çağrı Telkıvıran, hala dikkatleri üzerlerine çekiyor.

Genç sevgilide aradığı mutluluğu bulan Samyeli, bugün sosyal medya hesabında paylaştığı bir fotoğrafla takipçilerini şaşırttı.

ZEYNEP BASTIK'I KUCAKLADI!

Çağrı Telkıvıran, Samyeli ile gittikleri bir mekanda Zeynep Bastık’ı kucağına aldı. O anları ölümsüzleştiren Samyeli, çektiği kareyi Instagram hesabından yayınladı.

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Başka bir kadını kucağına alan sevgilsini paylaşan bu durumdan hiç rahatsız olmayan Defne Samyeli’ne yorum yağdı.

Çağrı Telkıvıran, daha önce Aslı Bekiroğlu ve Biran Damla Yılmaz gibi ünlü isimlerle aşk yaşamıştı.

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