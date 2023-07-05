Kurtlar Vadisi'nin Cevat'ı taburcu oldu! Sahte içkiden zehirlenmişti!

Sahte içkiden zehirlenen dizi ve sinema oyuncusu Şekip Taşpınar entübe edilmişti. Oyuncu sosyal medya hesabından taburcu olduğunu duyurdu.

YAYINLAMA
Google News
Kurtlar Vadisi'nin Cevat'ı taburcu oldu! Sahte içkiden zehirlenmişti!

Kurtlar Vadisi dizisindeki Cevat Akarsu karakteriyle tanınan oyuncu Şekip Taşpınar, sahte içkiden zehirlenerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Ancak, son olarak Şekip Taşpınar'ın durumuyla ilgili sevindirici bir haber geldi.

Oyuncunun yaşam mücadelesi verdiği alkol zehirlenmesi nedeniyle, tedavi süreci yoğun bakım ünitesinde devam etmişti. Ancak son bilgilere göre, Şekip Taşpınar'ın durumu olumlu yönde ilerliyor ve sağlık durumu iyileşme gösteriyor.

Kurtlar Vadisi'nin Cevat'ı taburcu oldu! Sahte içkiden zehirlenmişti!

27 Gün Sonra İyi Haber Geldi

Ünlü oyuncu yapılan tedaviye cevap verdi ve bugün taburcu oldu.

27 gün sonra taburcu olan oyuncu, sosyal medya hesabında paylaşım yaptı.

Kurtlar Vadisi'nin Cevat'ı taburcu oldu! Sahte içkiden zehirlenmişti!

"Sevgili Eşim Berna İçin De Benim İçin De Oldukça Zorlu Bir Süreçti"

Şekip Taşpınar sosyal medya paylaşımında "Sevgili Dostlar. Bildiğiniz gibi 8 Haziran akşamı yoğun bakıma kaldırıldım. Sevgili eşim Berna için de benim için de oldukça zorlu bir süreçti. Cevap veremesem de desteğiniz, dualarınız, güzel dilekleriniz çok anlamlı ve değerliydi. İyi ki varsınız." dedi.

Kurtlar Vadisi'nin Cevat'ı taburcu oldu! Sahte içkiden zehirlenmişti!

"Artık Evimdeyim Ve Bir Süre Daha Dinlenmem Gerekecek"

Oyuncu sözlerine şu şekilde devam etti:

"Hastane sürecimde yaptığı ilkeli, etik haberlerle hem kamuyu bilgilendiren hem desteğini esirgemeyen basın emekçisi gazeteci arkadaşlarım sizlere de çok teşekkür ediyorum. Artık evimdeyim ve bir süre daha dinlenmem gerekecek. Aramalarınıza dönemez, mesajlarınıza cevap veremezsem ne olur gönül koymayın dostlar. Benim için verdiğiniz her emek çok kıymetli. Birlikte daha güzel günlerimiz olsun diye, güç topluyor olacağım. Çok sevgiler."

Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, ölüme terk edilen 16 kaçak göçmen kurtarıldıYunan Sahil Güvenlik ekiplerince, ölüme terk edilen 16 kaçak göçmen kurtarıldı

Pendik Belediyesi, ihtiyaç sahiplerini unutmayarak bayram boyunca et dağıttıPendik Belediyesi, ihtiyaç sahiplerini unutmayarak bayram boyunca et dağıttı

Pendik Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi şehit aileleri, gazi ve gazi yakınlarını ziyaret ettiPendik Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi şehit aileleri, gazi ve gazi yakınlarını ziyaret etti

Pendik Belediyesi her zaman olduğu gibi bu bayramda da yetim ve öksüz çocukları unutmadıPendik Belediyesi her zaman olduğu gibi bu bayramda da yetim ve öksüz çocukları unutmadı

Kağıt fatura tarih oluyor, e-fatura dönemi başlıyorKağıt fatura tarih oluyor, e-fatura dönemi başlıyor

Elay ne demek? Aslı Enver'in bebeğine koyduğu Elay isminin anlamı ne?Elay ne demek? Aslı Enver'in bebeğine koyduğu Elay isminin anlamı ne?

Tuzla Belediyesi Bayramda İhtiyaç Sahibi Ailelere Kurban Eti Dağıtımı YaptıTuzla Belediyesi Bayramda İhtiyaç Sahibi Ailelere Kurban Eti Dağıtımı Yaptı

Onur Şener davasında karar belli oldu! 2 sanık 25 yıl hapis cezası aldı!Onur Şener davasında karar belli oldu! 2 sanık 25 yıl hapis cezası aldı!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ı unutmadıTBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ı unutmadı

Hollanda’da etkili fırtınada 1 kişi hayatını kaybettiHollanda’da etkili fırtınada 1 kişi hayatını kaybetti

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Defne Samyeli'nin sevgilisi Zeynep Bastık'ı kucakladı! O anları Samyeli takipçileriyle paylaştı!
Defne Samyeli'nin sevgilisi Zeynep Bastık'ı kucakladı! O anları Samyeli takipçileriyle paylaştı!
Elay ne demek? Aslı Enver'in bebeğine koyduğu Elay isminin anlamı ne?
Elay ne demek? Aslı Enver'in bebeğine koyduğu Elay isminin anlamı ne?
Mehmet Ali Erbil 'iyi ki yaratmışız' dedi! Sosyal medyada tepki yağdı!
Mehmet Ali Erbil 'iyi ki yaratmışız' dedi! Sosyal medyada tepki yağdı!
Edis İstanbulluları Kemerburgaz Kent Ormanı'nda coşturacak
Edis İstanbulluları Kemerburgaz Kent Ormanı'nda coşturacak
Son Haberler
Başarılı müdürün terfii eşi kadar Edremit halkını da mutlu etti, rütbesini eşi taktı
Başarılı müdürün terfii eşi kadar Edremit halkını da mutlu etti, rütbesini eşi taktı
Mudanya Belediye Başkan Türkyılmaz: “Halkımızı rahatsız eden görüntülere seyirci kalmayacağız”
Mudanya Belediye Başkan Türkyılmaz: “Halkımızı rahatsız eden görüntülere seyirci kalmayacağız”
Minibüsün arkasına at bağlayan sürücü hakkında gözaltı kararı çıkartıldı!
Minibüsün arkasına at bağlayan sürücü hakkında gözaltı kararı çıkartıldı!
Kremlin Sözcüsü Peskov açıkladı! Sonucu felaketle sonuçlanabilir!
Kremlin Sözcüsü Peskov açıkladı! Sonucu felaketle sonuçlanabilir!
Acun Ilıcalı bir kez daha nikah masasına oturuyor! Ayça Çağla Altunkaya ile evlilik iddiası!
Acun Ilıcalı bir kez daha nikah masasına oturuyor! Ayça Çağla Altunkaya ile evlilik iddiası!
Aleyna Tilki bikiniyle dans etti! Bikinisiyle çocuk havuzuna girdi!
Aleyna Tilki bikiniyle dans etti! Bikinisiyle çocuk havuzuna girdi!
Çok Okunanlar
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
İzmir'de bir kadın 33 katlı binadan atladı! Şok eden görüntüler kameralara yansıdı!
İzmir'de bir kadın 33 katlı binadan atladı! Şok eden görüntüler kameralara yansıdı!
5 Temmuz Çarşamba günü güncel altın fiyatları! Gram ve çeyrek altın ne kadar?
5 Temmuz Çarşamba günü güncel altın fiyatları! Gram ve çeyrek altın ne kadar?
Hindistan'da dehşet verici görüntüler! Yamaçtan düşen kayalar araçları ezdi: 2 ölü
Hindistan'da dehşet verici görüntüler! Yamaçtan düşen kayalar araçları ezdi: 2 ölü
Pınar Altuğ ekranlara dönüş sinyali verdi! Tekneyi sattım Avrupa daha ucuz!
Pınar Altuğ ekranlara dönüş sinyali verdi! Tekneyi sattım Avrupa daha ucuz!
Selen Görgüzel’in çocuk özlemi: "Aşkı bulup çocuk yapabilirim"
Selen Görgüzel’in çocuk özlemi: "Aşkı bulup çocuk yapabilirim"
Yorumlananlar
Yaprak dökümü oyuncusundan skandal açıklama! Kurban Bayramını hedef aldı!
Yaprak dökümü oyuncusundan skandal açıklama! Kurban Bayramını hedef aldı!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!
Kemal Sunal'ın ölüm yıldönümü! Aramızdan göçeli tam 23 yıl oldu!
Kemal Sunal'ın ölüm yıldönümü! Aramızdan göçeli tam 23 yıl oldu!
Alman Savunma Bakanı LGBT bayrağını göndere çekti! Orduda hoşgörü etkinliği!
Alman Savunma Bakanı LGBT bayrağını göndere çekti! Orduda hoşgörü etkinliği!