Kurtlar Vadisi'nin Cevat'ı taburcu oldu! Sahte içkiden zehirlenmişti!

Kurtlar Vadisi dizisindeki Cevat Akarsu karakteriyle tanınan oyuncu Şekip Taşpınar, sahte içkiden zehirlenerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Ancak, son olarak Şekip Taşpınar'ın durumuyla ilgili sevindirici bir haber geldi.

Oyuncunun yaşam mücadelesi verdiği alkol zehirlenmesi nedeniyle, tedavi süreci yoğun bakım ünitesinde devam etmişti. Ancak son bilgilere göre, Şekip Taşpınar'ın durumu olumlu yönde ilerliyor ve sağlık durumu iyileşme gösteriyor.

27 Gün Sonra İyi Haber Geldi

Ünlü oyuncu yapılan tedaviye cevap verdi ve bugün taburcu oldu.

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27 gün sonra taburcu olan oyuncu, sosyal medya hesabında paylaşım yaptı.

"Sevgili Eşim Berna İçin De Benim İçin De Oldukça Zorlu Bir Süreçti"

Şekip Taşpınar sosyal medya paylaşımında "Sevgili Dostlar. Bildiğiniz gibi 8 Haziran akşamı yoğun bakıma kaldırıldım. Sevgili eşim Berna için de benim için de oldukça zorlu bir süreçti. Cevap veremesem de desteğiniz, dualarınız, güzel dilekleriniz çok anlamlı ve değerliydi. İyi ki varsınız." dedi.

"Artık Evimdeyim Ve Bir Süre Daha Dinlenmem Gerekecek"

Oyuncu sözlerine şu şekilde devam etti:

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"Hastane sürecimde yaptığı ilkeli, etik haberlerle hem kamuyu bilgilendiren hem desteğini esirgemeyen basın emekçisi gazeteci arkadaşlarım sizlere de çok teşekkür ediyorum. Artık evimdeyim ve bir süre daha dinlenmem gerekecek. Aramalarınıza dönemez, mesajlarınıza cevap veremezsem ne olur gönül koymayın dostlar. Benim için verdiğiniz her emek çok kıymetli. Birlikte daha güzel günlerimiz olsun diye, güç topluyor olacağım. Çok sevgiler."

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