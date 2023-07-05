Kağıt fatura tarih oluyor, e-fatura dönemi başlıyor

Dönüşüm Uzmanı Büşra Sevim Tok, e-faturanın gelecekte kağıt faturanın yerini tamamen alacağını söyledi.

KAĞIT FATURALAR TARİH OLUYOR

Büşra Sevim Tok, e-Faturanın gelecekte kağıt faturanın yerini tamamen alabileceğine dikkat çekerek, "Dijital dönüşüm çağındayız ve artık birçok firma işlemlerinde elektronik sistem üzerinden ilerliyor. Bu sürece en çok dahil olan alanlardan biri de e-Fatura sistemleri oldu. e-Faturaya geçiş limitleri her yıl aşağı çekiliyor. e-Fatura, yakın bir gelecekte kağıt faturanın yerini alacak bir sistemdir. E-Faturanın tercih edilmesindeki en önemli sebeplerden birisi ise kağıt tüketimini en aza indirgeyerek, doğal kaynakların korunmasına katkı sağlamaktır. Ayrıca e-Fatura sistemleri dijital arşivleme yaparak yaşanabilecek iş yükünden işletmeleri kurtarır ve zamandan tasarruf sağlar" diyerek e-Faturanın sağladığı avantajların altını çizdi.

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Güvenlik ve gizlilik çok önemli

Tok, e-Faturada güvenlik ve gizliliğin çok önemli olduğunu işaret ederek "KOBİ'lerin, uygun alt yapıya sahip entegratörleri tercih etmesi, bu entegratör firmaların e-Fatura sistemlerinin güvenlik konularının titizlikle ele alması ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen e-fatura yasal gerekliliklerine uyması gerekiyor. Bilsoft Yazılım olarak 2005 yılından bugüne 100 bini aşkın kullanıcımıza tüm yasal düzenlemelere uygun olarak bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmaması konusunda son derece hassas davranıyoruz. e-Dönüşüm sistemleri, ön muhasebe programları, e-Ticaret entegrasyoları gibi birçok alanda hizmet veriyoruz ve her zaman olduğu gibi e-Faturaya geçiş sürecinde de tüm KOBİ'lerin yanındayız" ifadelerinde bulundu.

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