Efeler Belediyesi ulaşıma kapanan yollara hızlı müdahale etti

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri görev ve sorumluluk alanındaki bölgelerde çalışmalarına devam ederken, ekipler çeşitli nedenlerden dolayı kapanan yolları yeniden kullanıma açtı.
ULAŞIM MADURİYETİ YAŞANMAMASI İÇİN YOL ÇALIŞMALARI YAPILDI
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yürüttükleri titiz çalışmalar ile vatandaşların yaşamını kolaylaştırmayı sürdürüyor. Terziler Mahallesi sakinlerinin tarım arazilerine gitmek için sıklıkla kullandığı yollar çeşitli nedenlerle kapandı. Mağduriyet yaşanmaması için vakit kaybetmeden harekete geçen ekipler, söz konusu mahallede çalışma başlattı. Ekiplerin özverili faaliyetleri sonucunda yollar yeniden kullanıma açıldı.
Mahalle sakinleri, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve ekiplere teşekkür etti.
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KAYNAK: İHA