Merkez Bankası rezervleri açıklandı! Rezervde büyük artış!

Rezervlerde 4 Milyar 760 milyon dolarlık artış var

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni yayımlayarak son verileri paylaştı. Buna göre, 23 Haziran ile biten haftada Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 4 milyar 760 milyon dolar artış göstererek 107 milyar 561 milyon dolara yükseldi.

Ülkenin döviz rezervleri güçlendi

Brüt döviz rezervleri ise aynı dönemde 5 milyar 463 milyon dolarlık bir artış kaydederek 60 milyar 783 milyon dolardan 66 milyar 246 milyon dolara ulaştı. Bu veri, ülkenin döviz rezervlerinin güçlendiğini ve artış gösterdiğini göstermektedir.

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Altın da düşüş var

Ancak, altın rezervleri 23 Haziran haftasında 703 milyon dolarlık bir azalış yaşadı ve 42 milyar 18 milyon dolardan 41 milyar 315 milyon dolara düştü. Bu durum altın rezervlerindeki hafif bir düşüşü göstermektedir.

TCMB'nin açıklanan bu istatistiklerine göre, Türkiye'nin toplam rezervleri genel olarak artış eğilimindedir. Brüt döviz rezervlerindeki artış, ekonomik istikrar ve dış ödemeler dengesindeki olumlu etkileri yansıtabilir. Altın rezervlerindeki hafif düşüş ise farklı faktörlere bağlı olarak gerçekleşebilir.