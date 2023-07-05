Mehmet Ali Erbil 'iyi ki yaratmışız' dedi! Sosyal medyada tepki yağdı!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in 2005 yılında evlendiği, 2011 yılında yollarını ayırdığı eski eşi Tuğba Coşkun'dan olan Ali Sadi isimli oğlu 17 yaşına girdi.

Tuğba Coşkun, oğlu Ali Sadi'nin doğum gününde son halini paylaştı. Coşkun'un; ''Alim 17 oldu. Seninle aşk’ımız sonsuz ve tarifsiz. Seni çok seviyorum iyi ki benim oğlumsun." notu ile paylaştığı gönderisine beğeni ve yorum yağdı.

Tuğba Coşkun'un oğlu Ali Sadi ile paylaşımına Mehmet Ali Erbil'den de "İyi ki birlikte en güzel, en değerli birini yaratmışız." yorumu geldi.

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