Mehmet Ali Erbil 'iyi ki yaratmışız' dedi! Sosyal medyada tepki yağdı!

Tuğba Coşkun'un, oğlu Ali Sadi ile paylaştığı fotoğrafa baba Mehmet Ali Erbil yorum yaptı, bu yoruma sosyal medyadan çok fazla tepki geldi.

YAYINLAMA
Google News
Mehmet Ali Erbil 'iyi ki yaratmışız' dedi! Sosyal medyada tepki yağdı!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in 2005 yılında evlendiği, 2011 yılında yollarını ayırdığı eski eşi Tuğba Coşkun'dan olan Ali Sadi isimli oğlu 17 yaşına girdi.

Mehmet Ali Erbil 'iyi ki yaratmışız' dedi! Sosyal medyada tepki yağdı!

Tuğba Coşkun, oğlu Ali Sadi'nin doğum gününde son halini paylaştı. Coşkun'un; ''Alim 17 oldu. Seninle aşk’ımız sonsuz ve tarifsiz. Seni çok seviyorum iyi ki benim oğlumsun." notu ile paylaştığı gönderisine beğeni ve yorum yağdı.

Mehmet Ali Erbil 'iyi ki yaratmışız' dedi! Sosyal medyada tepki yağdı!

Tuğba Coşkun'un oğlu Ali Sadi ile paylaşımına Mehmet Ali Erbil'den de "İyi ki birlikte en güzel, en değerli birini yaratmışız." yorumu geldi.

Mehmet Ali Erbil 'iyi ki yaratmışız' dedi! Sosyal medyada tepki yağdı!

Edis İstanbulluları Kemerburgaz Kent Ormanı'nda coşturacakEdis İstanbulluları Kemerburgaz Kent Ormanı'nda coşturacak

Acun Ilıcalı bir kez daha nikah masasına oturuyor! Ayça Çağla Altunkaya ile evlilik iddiası!Acun Ilıcalı bir kez daha nikah masasına oturuyor! Ayça Çağla Altunkaya ile evlilik iddiası!

Aleyna Tilki bikiniyle dans etti! Bikinisiyle çocuk havuzuna girdi!Aleyna Tilki bikiniyle dans etti! Bikinisiyle çocuk havuzuna girdi!

Pınar Altuğ ekranlara dönüş sinyali verdi! Tekneyi sattım Avrupa daha ucuz!Pınar Altuğ ekranlara dönüş sinyali verdi! Tekneyi sattım Avrupa daha ucuz!

Selen Görgüzel’in çocuk özlemi: "Aşkı bulup çocuk yapabilirim"Selen Görgüzel’in çocuk özlemi: "Aşkı bulup çocuk yapabilirim"

O ses Türkiye Şahin Kendirici'nin son hali gündem oldu! Müslüm filminde oynamıştı!O ses Türkiye Şahin Kendirici'nin son hali gündem oldu! Müslüm filminde oynamıştı!

Aslı Enver'den müjdeli haber geldi! İşte Elay bebek!Aslı Enver'den müjdeli haber geldi! İşte Elay bebek!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Elay ne demek? Aslı Enver'in bebeğine koyduğu Elay isminin anlamı ne?
Elay ne demek? Aslı Enver'in bebeğine koyduğu Elay isminin anlamı ne?
Edis İstanbulluları Kemerburgaz Kent Ormanı'nda coşturacak
Edis İstanbulluları Kemerburgaz Kent Ormanı'nda coşturacak
Acun Ilıcalı bir kez daha nikah masasına oturuyor! Ayça Çağla Altunkaya ile evlilik iddiası!
Acun Ilıcalı bir kez daha nikah masasına oturuyor! Ayça Çağla Altunkaya ile evlilik iddiası!
Aleyna Tilki bikiniyle dans etti! Bikinisiyle çocuk havuzuna girdi!
Aleyna Tilki bikiniyle dans etti! Bikinisiyle çocuk havuzuna girdi!
Son Haberler
Pendik Belediyesi, ihtiyaç sahiplerini unutmayarak bayram boyunca et dağıttı
Pendik Belediyesi, ihtiyaç sahiplerini unutmayarak bayram boyunca et dağıttı
Pendik Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi şehit aileleri, gazi ve gazi yakınlarını ziyaret etti
Pendik Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi şehit aileleri, gazi ve gazi yakınlarını ziyaret etti
Pendik Belediyesi her zaman olduğu gibi bu bayramda da yetim ve öksüz çocukları unutmadı
Pendik Belediyesi her zaman olduğu gibi bu bayramda da yetim ve öksüz çocukları unutmadı
Kağıt fatura tarih oluyor, e-fatura dönemi başlıyor
Kağıt fatura tarih oluyor, e-fatura dönemi başlıyor
Pınar Altuğ ekranlara dönüş sinyali verdi! Tekneyi sattım Avrupa daha ucuz!
Pınar Altuğ ekranlara dönüş sinyali verdi! Tekneyi sattım Avrupa daha ucuz!
Selen Görgüzel’in çocuk özlemi: "Aşkı bulup çocuk yapabilirim"
Selen Görgüzel’in çocuk özlemi: "Aşkı bulup çocuk yapabilirim"
Çok Okunanlar
İzmir'de bir kadın 33 katlı binadan atladı! Şok eden görüntüler kameralara yansıdı!
İzmir'de bir kadın 33 katlı binadan atladı! Şok eden görüntüler kameralara yansıdı!
5 Temmuz Çarşamba günü güncel altın fiyatları! Gram ve çeyrek altın ne kadar?
5 Temmuz Çarşamba günü güncel altın fiyatları! Gram ve çeyrek altın ne kadar?
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
Hindistan'da dehşet verici görüntüler! Yamaçtan düşen kayalar araçları ezdi: 2 ölü
Hindistan'da dehşet verici görüntüler! Yamaçtan düşen kayalar araçları ezdi: 2 ölü
O ses Türkiye Şahin Kendirici'nin son hali gündem oldu! Müslüm filminde oynamıştı!
O ses Türkiye Şahin Kendirici'nin son hali gündem oldu! Müslüm filminde oynamıştı!
Deren Talu yeni bir aşka yelken açtı! Galatasaray'lı isimle birlikte iddiası!
Deren Talu yeni bir aşka yelken açtı! Galatasaray'lı isimle birlikte iddiası!
Yorumlananlar
Yaprak dökümü oyuncusundan skandal açıklama! Kurban Bayramını hedef aldı!
Yaprak dökümü oyuncusundan skandal açıklama! Kurban Bayramını hedef aldı!
Kemal Sunal'ın ölüm yıldönümü! Aramızdan göçeli tam 23 yıl oldu!
Kemal Sunal'ın ölüm yıldönümü! Aramızdan göçeli tam 23 yıl oldu!
Alman Savunma Bakanı LGBT bayrağını göndere çekti! Orduda hoşgörü etkinliği!
Alman Savunma Bakanı LGBT bayrağını göndere çekti! Orduda hoşgörü etkinliği!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!