Edis İstanbulluları Kemerburgaz Kent Ormanı'nda coşturacak

Yazın tadını müzikle çıkarmak isteyen İstanbullular, 14 Temmuz'da YBY Woods / Kemerburgaz Kent Ormanı'nda gerçekleşecek Edis konserinde buluşacak. Konserin biletleri Biletinial üzerinden satışa çıktı.

İSTANBULLULAR EDİS'LE COŞACAK

Türk popunun yükselen yıldızı Edis, 14 Temmuz'da YBY Woods / Kemerburgaz Kent Ormanı'nda uzunca bir aradan sonra müzikseverlerle buluşacak. En sevilen parçalarını dinleyicileriyle beraber seslendirecek Edis'in performansının biletleri Türkiye'nin teknoloji odaklı etkinlik biletleme platformu Biletinial üzerinden satışa çıktı.

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Mart 2018'de ilk stüdyo albümü "An"ı piyasaya sürmeden önce çıkardığı tekliler ile ün kazanan Edis, Aralık 2014'te yayımlanan "Benim Ol" parçasıyla dikkatleri üzerine çekti. Ardından yayımladığı "Dudak" (2016) ve "Çok Çok" (2017) teklileriyle büyük başarı kazanan Edis, bugüne kadar 3 Radyo Boğaziçi Müzik Ödülü ve 4 Altın Kelebek Ödülü dahil olmak üzere birçok ödül aldı.