O ses Türkiye Şahin Kendirici'nin son hali gündem oldu! Müslüm filminde oynamıştı!

Şahin Kendirci, "O Ses Türkiye" yarışmasıyla çocuk yaşta tanınan bir isim olarak hyatımıza girmişti. Son zamanlarda ise sosyal medyada yeni bir imajla gündeme geldi.

YAYINLAMA
Google News
O ses Türkiye Şahin Kendirici'nin son hali gündem oldu! Müslüm filminde oynamıştı!

Şahin Kendirci, müzik kariyerine genç yaşta adım atan ve "O Ses Türkiye" programıyla büyük bir çıkış yakalayan bir sanatçıdır. Kendisi, yetenekli sesiyle dikkatleri üzerine çekmiş ve programda gösterdiği performanslarla izleyicilerin beğenisini kazanmıştır.

Başarılı bir performans sergileyen Kendirci, "O Ses Türkiye" deneyimiyle adını duyurduktan sonra Müslüm Gürses'in hayatını anlatan "Müslüm" filminde önemli bir rol üstlendi. Filmde Müslüm Gürses'in çocukluğunu canlandırması, onun yeteneklerini ve oyunculuk kabiliyetini bir kez daha ortaya koymuştur.

O ses Türkiye Şahin Kendirici'nin son hali gündem oldu! Müslüm filminde oynamıştı!

Şahin Kendirici'den Yeni Tarz

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isim yeni imajıyla pozlarını paylaştı.

Kendirci'nin takipçilerinin bir kısmı yeni imajını beğenirken bir kısmı ise eleştirdi.

O ses Türkiye Şahin Kendirici'nin son hali gündem oldu! Müslüm filminde oynamıştı!

Sosyal Medyada Yorum Yağmuruna Tutuldu

Saçlarını uzatan ünlü ismin paylaşımına

"Bu tarz sana yakışmamış", "

İlk günkü Şahin'den eser kalmamış",

"İnsanlar değişiyor" "

Bu karizma şaka mı",

"Harika olmuşsun" yorumlarında bulundu.

O ses Türkiye Şahin Kendirici'nin son hali gündem oldu! Müslüm filminde oynamıştı!

Öte yandan ünlü ismin rol aldığı yapımlar arasında Bana Masal Anlatma, Ayşem, Şampiyon ve Mahalleden Arkadaşlar da bulunuyor.

Deren Talu yeni bir aşka yelken açtı! Galatasaray'lı isimle birlikte iddiası!Deren Talu yeni bir aşka yelken açtı! Galatasaray'lı isimle birlikte iddiası!

Aslı Enver'den müjdeli haber geldi! İşte Elay bebek!Aslı Enver'den müjdeli haber geldi! İşte Elay bebek!

Buçe Buse Kahraman'dan bikinili pozlar! Yalı Çapkını'nın Pelin'i pozlarıyla görenleri büyüledi!Buçe Buse Kahraman'dan bikinili pozlar! Yalı Çapkını'nın Pelin'i pozlarıyla görenleri büyüledi!

Didem Soydan bikinisini çıkarttı! O paylaşıma sosyal medyada yorum yağdı!Didem Soydan bikinisini çıkarttı! O paylaşıma sosyal medyada yorum yağdı!

Dilan Polat yine yaptı yapacağını! Çalışanına öyle bir harçlık verdi ki... Ağızları açık bıraktıDilan Polat yine yaptı yapacağını! Çalışanına öyle bir harçlık verdi ki... Ağızları açık bıraktı

Simge Sağın o şarkının hikayesini anlattı! Hem harcadım hem harcandım!Simge Sağın o şarkının hikayesini anlattı! Hem harcadım hem harcandım!

Ünlü sanatçının kızı çok konuşuluyor! Güzelliği göz kamaştırdı!Ünlü sanatçının kızı çok konuşuluyor! Güzelliği göz kamaştırdı!

Çağla Şıkel'den ayrılık mesajı! Dostça ayrıldılar!Çağla Şıkel'den ayrılık mesajı! Dostça ayrıldılar!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Deren Talu yeni bir aşka yelken açtı! Galatasaray'lı isimle birlikte iddiası!
Deren Talu yeni bir aşka yelken açtı! Galatasaray'lı isimle birlikte iddiası!
Aslı Enver'den müjdeli haber geldi! İşte Elay bebek!
Aslı Enver'den müjdeli haber geldi! İşte Elay bebek!
Buçe Buse Kahraman'dan bikinili pozlar! Yalı Çapkını'nın Pelin'i pozlarıyla görenleri büyüledi!
Buçe Buse Kahraman'dan bikinili pozlar! Yalı Çapkını'nın Pelin'i pozlarıyla görenleri büyüledi!
Didem Soydan bikinisini çıkarttı! O paylaşıma sosyal medyada yorum yağdı!
Didem Soydan bikinisini çıkarttı! O paylaşıma sosyal medyada yorum yağdı!
Son Haberler
Tam bir çöp yuvası! Evden 2 kamyon çöp çıktı! Ev sahibi size ne dedi!
Tam bir çöp yuvası! Evden 2 kamyon çöp çıktı! Ev sahibi size ne dedi!
Hain terör saldırısının yıldönümü! 33 sivil teröristlerin kurbanı olmuştu!
Hain terör saldırısının yıldönümü! 33 sivil teröristlerin kurbanı olmuştu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Safadi’yi kabul etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Safadi’yi kabul etti!
(LGS) Liselere geçiş için öğrenciler tercih yapmaya başladı
(LGS) Liselere geçiş için öğrenciler tercih yapmaya başladı
Dilan Polat yine yaptı yapacağını! Çalışanına öyle bir harçlık verdi ki... Ağızları açık bıraktı
Dilan Polat yine yaptı yapacağını! Çalışanına öyle bir harçlık verdi ki... Ağızları açık bıraktı
Simge Sağın o şarkının hikayesini anlattı! Hem harcadım hem harcandım!
Simge Sağın o şarkının hikayesini anlattı! Hem harcadım hem harcandım!
Çok Okunanlar
Deren Talu yeni bir aşka yelken açtı! Galatasaray'lı isimle birlikte iddiası!
Deren Talu yeni bir aşka yelken açtı! Galatasaray'lı isimle birlikte iddiası!
4 Temmuz Salı günü güncel altın fiyatları! Gram ve çeyrek altın ne kadar?
4 Temmuz Salı günü güncel altın fiyatları! Gram ve çeyrek altın ne kadar?
CHP'li Hüseyin Erol itiraf etti! Halk TV ve Sözcü TV ihanet çetesidir!
CHP'li Hüseyin Erol itiraf etti! Halk TV ve Sözcü TV ihanet çetesidir!
Didem Soydan bikinisini çıkarttı! O paylaşıma sosyal medyada yorum yağdı!
Didem Soydan bikinisini çıkarttı! O paylaşıma sosyal medyada yorum yağdı!
Ünlü sanatçının kızı çok konuşuluyor! Güzelliği göz kamaştırdı!
Ünlü sanatçının kızı çok konuşuluyor! Güzelliği göz kamaştırdı!
Çağla Şıkel'den ayrılık mesajı! Dostça ayrıldılar!
Çağla Şıkel'den ayrılık mesajı! Dostça ayrıldılar!
Yorumlananlar
Yaprak dökümü oyuncusundan skandal açıklama! Kurban Bayramını hedef aldı!
Yaprak dökümü oyuncusundan skandal açıklama! Kurban Bayramını hedef aldı!
Kemal Sunal'ın ölüm yıldönümü! Aramızdan göçeli tam 23 yıl oldu!
Kemal Sunal'ın ölüm yıldönümü! Aramızdan göçeli tam 23 yıl oldu!
Alman Savunma Bakanı LGBT bayrağını göndere çekti! Orduda hoşgörü etkinliği!
Alman Savunma Bakanı LGBT bayrağını göndere çekti! Orduda hoşgörü etkinliği!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!