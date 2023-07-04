O ses Türkiye Şahin Kendirici'nin son hali gündem oldu! Müslüm filminde oynamıştı!

Şahin Kendirci, müzik kariyerine genç yaşta adım atan ve "O Ses Türkiye" programıyla büyük bir çıkış yakalayan bir sanatçıdır. Kendisi, yetenekli sesiyle dikkatleri üzerine çekmiş ve programda gösterdiği performanslarla izleyicilerin beğenisini kazanmıştır.

Başarılı bir performans sergileyen Kendirci, "O Ses Türkiye" deneyimiyle adını duyurduktan sonra Müslüm Gürses'in hayatını anlatan "Müslüm" filminde önemli bir rol üstlendi. Filmde Müslüm Gürses'in çocukluğunu canlandırması, onun yeteneklerini ve oyunculuk kabiliyetini bir kez daha ortaya koymuştur.

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Şahin Kendirici'den Yeni Tarz

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isim yeni imajıyla pozlarını paylaştı.

Kendirci'nin takipçilerinin bir kısmı yeni imajını beğenirken bir kısmı ise eleştirdi.

Sosyal Medyada Yorum Yağmuruna Tutuldu

Saçlarını uzatan ünlü ismin paylaşımına

"Bu tarz sana yakışmamış", "

İlk günkü Şahin'den eser kalmamış",

"İnsanlar değişiyor" "

Bu karizma şaka mı",

"Harika olmuşsun" yorumlarında bulundu.

Öte yandan ünlü ismin rol aldığı yapımlar arasında Bana Masal Anlatma, Ayşem, Şampiyon ve Mahalleden Arkadaşlar da bulunuyor.

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