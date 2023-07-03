Ünlü sanatçının kızı çok konuşuluyor! Güzelliği göz kamaştırdı!

Eskilerin sevilen yapımlarından Yahşi Cazibe dizisinde hayat verdiği Kemal karakteriyle hafızalarımıza kazınan Hakan Yılmaz, şimdilerde Kendi Düşen Ağlamaz dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkıyor.

Kızının güzelliği dillerde

Yıllardır özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Hakan Yılmaz, kızının güzelliğiyle gündeme geldi.

İnstagram yıldızı

Hakan Yılmaz'ın ilk evliliğinden olan kızı Deniz Yılmaz, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Instagram sayfasını aktif kullanan Deniz Yılmaz'ın her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alıyor.

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Ayrıca babasının yolundan giden ve küçük yaşlardan beri tiyatro oyunlarında yer alan Deniz Yılmaz, oyunculuğuyla da dikkat çekiyor.

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