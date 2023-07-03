Çağla Şıkel'den ayrılık mesajı! Dostça ayrıldılar!

Sunucu ve manken Çağla Şıkel, 2 çocuğunun babası 2008 yılında evlendiği Emre Altuğ ile 2015 yılında boşanmıştı.

Boşandıktan sonra uzun bir süre kendini çocuklarına adayan ünlü manken, aşk orucunu 8 yıl sonra bozmuştu.

Ayrıldılar

Şıkel, Avukat Nail Gönenli ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ocak ayında başlayan bu ilişkiden kötü haber geldi.

Dost kalarak ayrıldılar

Çeşme‘de bayram tatili yapan çiftin, dostça ayrılık kararı aldığı öğrenildi.

Çok iyi anlaştıkları konuşulan Çağla Şıkel ile Nail Gönenli‘nin ayrılık nedeni şu anda bilinmiyor.

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Çiftten Çağla Şıkel, sevgilisinin 9 Haziran’daki yaş gününde de sürpriz bir kutlama hazırlamış, Nail Gönenli ünlü modelin çikolatalarla süslettiği yaş günü pastasını kalp emojisiyle story sayfasından paylaşmıştı.

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