Hadise'nin tatil pozu olay oldu! O fotoğrafa yorum üstüne yorum yağdı!

Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı Hadise'nin tatil pozları olay oldu. Sırtındaki kızarıklık dikkat çeken şarkıcının karelerine, "Amele yanığı olmuşsun ablam" şeklinde yorumlar geldi.

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Hadise'nin tatil pozu olay oldu! O fotoğrafa yorum üstüne yorum yağdı!

Ünlü isimler, Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek için fırsat kollayanlardan oluşuyor ve tatil beldelerinde dinleniyorlar.

Rol aldıkları dizilerde sezon finali yapan oyuncular ve konserlerine mola veren şarkıcılar, şu anda deniz, kum ve güneşin tadını çıkartıyor.

Bu seçkin isimlerden biri de Hadise oldu.

Yaz aylarında yoğun bir konser programı olan şarkıcı, deniz sezonunu açarak bir mola verdi.

Bu anları da sosyal medya hesabından paylaştı.

Bayramın ilk gününde, tatil pozlarını paylaşarak 'İyi bayramlar' mesajını ileten Hadise'nin fotoğrafları büyük ilgi gördü.

Şarkıcının bronzlaşmış bir teni olduğu fark edildi, ancak sırtındaki kızarıklık da dikkat çekti.

Hadise'nin tatil pozu olay oldu! O fotoğrafa yorum üstüne yorum yağdı!

AMELE YANIĞI OLMUŞSUN ABLAM!

Kullanıcıların Hadise'nin sırtındaki kızarıklıkla ilgili yorumları dikkat çekti.

İşte gelen o yorumlar...

"Fırında unuttuğum baklava.", "Kurban ve ve sırt ne alaka?", "D vitaminini birazcık fazla almışsın gibime geldi Hadise.", "Amele yanığı olmuşsun ablam."

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