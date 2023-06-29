Müjde! Devlet satılamayan kurbanları satın alacak! İşte fiyatlar!

Yetiştiriciler tarafından hayvan pazarlarına getirilen ancak satılamayan kurbanlıkları, Et ve Süt Kurumu satın alacağını açıkladı.

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Müjde! Devlet satılamayan kurbanları satın alacak! İşte fiyatlar!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kurban Bayramı nedeniyle yetiştiriciler tarafından kurban pazarlarına getirilen ancak satılamayan hayvanları, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından satın alınacak.

Ayrıca ESK, satılamayan hayvanların cari alım fiyatlarına ilave olarak nakliye, bakım ve besleme giderlerini de dikkate alarak, maliyetlerini telafi edici ilave prim ödemesi yapacak.

Yetiştiricilerin satılamayan hayvanları için, en yakın ESK Kombina Müdürlüklerine, hayvan kimlik belgeleri ve kurbanlık hayvan satış noktasında görevli resmi Veteriner Hekim sevk raporu ile başvurması yeterli olacak.

Alım ve ödeme işlemlerine ilişkin detaylı bilgiler ESK'nin internet sitesinden duyurulacak.

Müjde! Devlet satılamayan kurbanları satın alacak! İşte fiyatlar!

ESK'nın büyükbaş et cari alım fiyatları kilogram başına erkek sığırda 180 lira, düve ve erkek mandada 170 lira, inek ve dişi mandada 160 lira olarak belirlendi.

Büyükbaş mevcut cari alım fiyatlarına ek prim ödemesi de kilogram et başına erkek sığır için 25 lira, düve ve erkek manda için 25 lira, inek ve dişi manda için 15 lira olarak uygulanacak.

Küçükbaş et cari alım fiyatları kilogram başına ise kuzuda 175 lira, tokluda 160 lira, koyunda 140 lira, oğlakta 110 lira, çepiçte 95 lira ve keçide 95 lira oldu.

Küçükbaş mevcut cari alım fiyatlarına küçükbaş hayvan alımlarına ek olarak kilogram et başına 5 lira kurbanlık kesim ek primi de ödenecek.

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Kurban Bayramı nedeniyle yetiştiriciler tarafından hayvan pazarlarına getirilen ancak satılamayan kurbanlıkların, talep etmeleri halinde Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını bildirdi.

Bakan Yumaklı, “Hayvansal üretimimize güç katan yetiştiricilerimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.

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