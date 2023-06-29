Memur ve emeklinin gözü kulağı enflasyonda! Zam açıklaması için geri sayım başladı!

Yılın ikinci yarısı için asgari ücret, %34'lük bir artışla 11 bin 402 liraya yükseltildi.

Maaşlarına zam yapılacak olan memur ve emekliler, enflasyon verilerini beklemeye başladılar.

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez gerçekleşen toplu sözleşme zammının yanı sıra 6 aylık enflasyon farkına bağlı olarak belirleniyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık enflasyon oranında zam alıyorlar.

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte yılın ikinci zam oranı da belirlenecek.

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ZAM NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Memur ve emeklilerin zam oranı, 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarına bağlı olarak netleşecek.

Memurlar, yılın ilk 6 ayı için %8 sözleşme zammı almışlardı ve bu oranı aşan fark, memurlara enflasyon farkı olarak verilecek.

5 aylık verilere göre memur ve memur emeklilerine en az %7,13'lük bir enflasyon farkı imkanı doğdu.

REFAH PAYI FAKTÖRÜ

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ise 5 aylık verilere göre zam oranı şu an için %15,26 olarak belirlendi.

Memur ve emekliler için enflasyona göre belli olacak zam oranının refah payıyla yükselmesi bekleniyor.

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Memur ve emekli maaşı zammına ilişkin düzenlemeyle ilgili konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, düzenlemenin temmuzda meclisten geçeceğini ve en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını söylemişti.

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