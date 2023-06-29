Memur ve emeklinin gözü kulağı enflasyonda! Zam açıklaması için geri sayım başladı!

Gözler, asgari ücretin artışından sonra memur ve emekli maaşlarının ne olacağında yoğunlaştı. Zam oranı, enflasyon rakamları 5 Temmuz'da açıklandıktan sonra kesinlik kazanacak. Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur ve emekli maaşlarındaki zam oranı duyurulacak.

YAYINLAMA
Google News
Memur ve emeklinin gözü kulağı enflasyonda! Zam açıklaması için geri sayım başladı!

Yılın ikinci yarısı için asgari ücret, %34'lük bir artışla 11 bin 402 liraya yükseltildi.

Maaşlarına zam yapılacak olan memur ve emekliler, enflasyon verilerini beklemeye başladılar.

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez gerçekleşen toplu sözleşme zammının yanı sıra 6 aylık enflasyon farkına bağlı olarak belirleniyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık enflasyon oranında zam alıyorlar.

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte yılın ikinci zam oranı da belirlenecek.

ZAM NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Memur ve emeklilerin zam oranı, 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarına bağlı olarak netleşecek.

Memurlar, yılın ilk 6 ayı için %8 sözleşme zammı almışlardı ve bu oranı aşan fark, memurlara enflasyon farkı olarak verilecek.

5 aylık verilere göre memur ve memur emeklilerine en az %7,13'lük bir enflasyon farkı imkanı doğdu.

REFAH PAYI FAKTÖRÜ

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ise 5 aylık verilere göre zam oranı şu an için %15,26 olarak belirlendi.

Memur ve emekliler için enflasyona göre belli olacak zam oranının refah payıyla yükselmesi bekleniyor.

Memur ve emekli maaşı zammına ilişkin düzenlemeyle ilgili konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, düzenlemenin temmuzda meclisten geçeceğini ve en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını söylemişti.

Putin açıkladı! Rusya'da Kuran'a saygısızlık suçtur!Putin açıkladı! Rusya'da Kuran'a saygısızlık suçtur!

Pentagon'u köşeye sıkıştıran soru! Türk gazeteci sordu, cevap veremedi!Pentagon'u köşeye sıkıştıran soru! Türk gazeteci sordu, cevap veremedi!

İsveç'in skandal kararına sert tepkiler yükseliyor! Dışişleri Bakanı ve AK Parti Sözcüsü kararı kınadı!İsveç'in skandal kararına sert tepkiler yükseliyor! Dışişleri Bakanı ve AK Parti Sözcüsü kararı kınadı!

Oturarak Namaz Kılınır Mı? Oturarak Namaz Nasıl Kılınır?Oturarak Namaz Kılınır Mı? Oturarak Namaz Nasıl Kılınır?

MasterChef Hamza acı dolu günlerini anlattı! Böbrekleri iflas etmişti: Herkesi gözyaşlarına boğduMasterChef Hamza acı dolu günlerini anlattı! Böbrekleri iflas etmişti: Herkesi gözyaşlarına boğdu

Canan Kaftancıoğlu'dan İmamoğlu'na olay sözler! 'Korkunç derecede karşısındayım'Canan Kaftancıoğlu'dan İmamoğlu'na olay sözler! 'Korkunç derecede karşısındayım'

İzmir'de özel uçak düştü! Yaralılar hastaneye kaldırıldı!İzmir'de özel uçak düştü! Yaralılar hastaneye kaldırıldı!

Dış Gebelik Nedir, Belirtileri Nelerdir? Dış Gebelik Neden Olur?Dış Gebelik Nedir, Belirtileri Nelerdir? Dış Gebelik Neden Olur?

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Putin açıkladı! Rusya'da Kuran'a saygısızlık suçtur!
Putin açıkladı! Rusya'da Kuran'a saygısızlık suçtur!
Pentagon'u köşeye sıkıştıran soru! Türk gazeteci sordu, cevap veremedi!
Pentagon'u köşeye sıkıştıran soru! Türk gazeteci sordu, cevap veremedi!
İzmir'de özel uçak düştü! Yaralılar hastaneye kaldırıldı!
İzmir'de özel uçak düştü! Yaralılar hastaneye kaldırıldı!
Türkiye'nin en yüksek yerinde vatan nöbeti! Ülkenin huzur ve güvenliği için!
Türkiye'nin en yüksek yerinde vatan nöbeti! Ülkenin huzur ve güvenliği için!
Son Haberler
İmam Nikahı, Dini Nikah Nasıl Kıyılır? Dini Nikah Şartları Nelerdir?
İmam Nikahı, Dini Nikah Nasıl Kıyılır? Dini Nikah Şartları Nelerdir?
Fenerbahçe bir kez daha İsmail Kartal'a emanet! Resmi açıklama geldi!
Fenerbahçe bir kez daha İsmail Kartal'a emanet! Resmi açıklama geldi!
Memur ve emeklinin gözü kulağı enflasyonda! Zam açıklaması için geri sayım başladı!
Memur ve emeklinin gözü kulağı enflasyonda! Zam açıklaması için geri sayım başladı!
Kurban Bayramı'nın ikinci günü hava durumu nasıl olacak? İstanbul dikkat, valilik uyardı!
Kurban Bayramı'nın ikinci günü hava durumu nasıl olacak? İstanbul dikkat, valilik uyardı!
Kurban Bayramı klasiği Kurbanlar kaçtı sahipleri kovaladı!
Kurban Bayramı klasiği Kurbanlar kaçtı sahipleri kovaladı!
Alkollü araç kullanarak zincirleme kazaya sebep olan adama meydan dayağı
Alkollü araç kullanarak zincirleme kazaya sebep olan adama meydan dayağı
Çok Okunanlar
Pentagon'u köşeye sıkıştıran soru! Türk gazeteci sordu, cevap veremedi!
Pentagon'u köşeye sıkıştıran soru! Türk gazeteci sordu, cevap veremedi!
Putin açıkladı! Rusya'da Kuran'a saygısızlık suçtur!
Putin açıkladı! Rusya'da Kuran'a saygısızlık suçtur!
Memur ve emeklinin gözü kulağı enflasyonda! Zam açıklaması için geri sayım başladı!
Memur ve emeklinin gözü kulağı enflasyonda! Zam açıklaması için geri sayım başladı!
Yumurtlama Günü Hesaplama! Son İki Adet Tarihine Göre Yumurtlama Hesaplama
Yumurtlama Günü Hesaplama! Son İki Adet Tarihine Göre Yumurtlama Hesaplama
Yan baktın kavgasında yumruklar konuştu!
Yan baktın kavgasında yumruklar konuştu!
İsveç hükümetinden skandal karar! Kuran'ı Kerim yakma eylemi!
İsveç hükümetinden skandal karar! Kuran'ı Kerim yakma eylemi!
Yorumlananlar
Faiz kararı sonrası Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama! "İstikrar, güven, sürdürülebilirlik!"
Faiz kararı sonrası Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama! "İstikrar, güven, sürdürülebilirlik!"
Evinizde varsa hemen çöpe atın! Her yemeğe koyuluyor: Bağışıklık sistemini mahvediyor
Evinizde varsa hemen çöpe atın! Her yemeğe koyuluyor: Bağışıklık sistemini mahvediyor
Bayram müjdesi! Kamu İşçilerinin ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı!
Bayram müjdesi! Kamu İşçilerinin ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı!
Dolar rekor üstüne rekor kırıyor! İşte yeni rekor!
Dolar rekor üstüne rekor kırıyor! İşte yeni rekor!