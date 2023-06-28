Canan Kaftancıoğlu'dan İmamoğlu'na olay sözler! 'Korkunç derecede karşısındayım'

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki genel başkanlık yarışı yoğunlaşırken, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da müdahale etti. İmamoğlu ile arası gergin olan Kaftancıoğlu, yaptığı röportajda İmamoğlu'na olay sözle söyledi.

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Canan Kaftancıoğlu'dan İmamoğlu'na olay sözler! 'Korkunç derecede karşısındayım'

CHP içerisindeki "değişim" mücadelesi giderek şiddetleniyor. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, daha önce kapalı kapılar ardında Ekrem İmamoğlu'na karşı "aşağılayıcı" ifadeler kullandığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Ancak bu sefer, Kamuoyu önünde aynı tavrını sürdürdü. Kaftancıoğlu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana bir tavır sergileyerek, "Eğer Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmasaydı, büyük bir olasılıkla Ekrem İmamoğlu gibi bir profil İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olamazdı" şeklinde konuştu.

Canan Kaftancıoğlu'dan İmamoğlu'na olay sözler! 'Korkunç derecede karşısındayım'

Kemal Kılıçdaroğlunu savundu

Sözcü Gazetesi'ne verdiği röportajda, Canan Kaftancıoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na övgüler yağdırırken, kavgalı olduğu bilinen Ekrem İmamoğlu'nu hedef gösterdi. Kaftancıoğlu, "Kemal Kılıçdaroğlu'na son günlerde 'gitmeli, bırakmalı' şeklinde itibarsızlaştırıcı söylemlerin yakışmadığını düşünüyorum ve bu korkunç duruşun karşısında olduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi. Bu söylemlerle, Kaftancıoğlu, tutumunu net bir şekilde ortaya koymuş oldu.

Canan Kaftancıoğlu'dan İmamoğlu'na olay sözler! 'Korkunç derecede karşısındayım'

Kemal Kılıçdaroğlu olmasaydı İmamoğlu olmazdı

Canan Kaftancıoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olmaması durumunda kendi İl Başkanlığı görevinde olmayacağına dair bir örneği dile getirdi. "Eğer Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmasaydı, büyük bir ihtimalle Ekrem İmamoğlu gibi bir profil İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olamazdı. O zaman da mesela 'sağcıydı' derlerdi, çevre, tanıdık, il başkanı veya yakını olan kişiyi aday gösterirlerdi" ifadelerini kullandı. Bu sözlerle, Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu'nun liderliğinin İmamoğlu gibi bir ismin önünü açtığını ve başka bir senaryoda farklı bir adayın tercih edilebileceğini ima etti. Kaftancıoğlu daha önce de İmamoğlu'na karşı sert sözler söylemekle gündem olmuştu.

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