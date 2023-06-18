CHP cephesinde sular durulmuyor! Eski CHP'li isimden 'diktatör' benzetmesi!

CHP içerisinden Kılıçdaroğlu'na tepkiler sürüyor. 23. Dönem CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu'na diktatör benzetmesi yaptı.

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CHP cephesinde sular durulmuyor! Eski CHP'li isimden 'diktatör' benzetmesi!

28 Mayıs seçiminde 12'nci kez mağlubiyet yaşayan ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu, şu anda istifa çağrılarıyla gündemde.

Parti üyeleri ve seçmenler, tarihi seçim sonrasında büyük bir hayal kırıklığına uğradılar ve bu durum dengeleri adeta alt üst etti.

Şimdi, gözler bir yandan 6'lı masaya, bir yandan da parti içindeki değişikliklere çevrildi.

Kılıçdaroğlu, istifa çağrılarına kulak asmadı ve çözümü parti yönetimini yeniden düzenlemekte buldu. Bu süreçte, 'otoriter' benzetmeleri bir kez daha yapılmaya başlandı.

CHP'Lİ İSİMDEN SERT TEPKİ!

TV100’de yayınlanan 'Gündeme Dair' programına canlı bağlantı ile katılan Devlet eski Bakanı ve 23. Dönem CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, gündemle ilgili yorumlarda bulundu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aday olup olmayacağını değerlendirdi.

CHP cephesinde sular durulmuyor! Eski CHP'li isimden 'diktatör' benzetmesi!

DİKTATÖR

Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Sevigen şu ifadeleri kullandı:

Siz riski alacaksınız diyeceksiniz ki ben CHP’nin bu çizgisini beğenmiyorum ben genel başkan olacağım. Anadolu'ya çıkacaksınız, iller kongreler başlıyor. Dolaşıp oy alacaksınız. Birileri müsaade etsin ben aday olayım böyle olmaz. O zaman niye mücadele ediyoruz. Tek adam diyoruz. Bizim içimizde de bir diktatör var. Bana göre diktatör. İlk defa CHP tarihinde 204 tane MYK üyesi değişmiş İlk defa CHP içerisinde grup başkan vekilleri atamayla gelmiş Kemal Bey zamanında. Sunarsınız milletvekillerine, milletvekilleri oy verir sizi seçer ama bu milletvekillerine bile sunmadı. Böyle bir adam olunca, kimseye haber vermeden parti yönetince diktatör denmez mi buna.

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