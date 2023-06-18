Fatih Altaylı'nın hazımsızlığı sürüyor! Bu seferde milli uçağı hedef aldı!

Seçimler sırasında toplumu yanıltmaya çalışan gazeteci Fatih Altaylı, bu kez Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN'a yönelik asılsız iddialarını sürdürdü.

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Fatih Altaylı'nın hazımsızlığı sürüyor! Bu seferde milli uçağı hedef aldı!

Altaylı, KAAN'ın pistte "motor takılmış tekerlekle hareket ettiğini" ileri sürerek, "Motorla mı gidiyor, tekerleklerine motor mu eklemişler, onunla mı hareket ediyor?" şeklinde ifadeler kullandı. İnsanları yanıltıcı hayaller sattığı ve büyük yalanlar söylediği iddialarını yineledi. Altaylı, kendisine tepki gösterenleri ise "aptal" olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinden kısa bir süre önce katıldığı İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda, Milli Muharip Uçak'ın adının KAAN olarak belirlendiğini duyurmuştu. Erdoğan'ın talimatı üzerine KAAN'ın pilotu, taksi yaparak belirlenen güzergahta hareket etmişti. Ancak gazeteci Fatih Altaylı, KAAN'ı hedef alarak gerçek dışı iddialarda bulundu.

Fatih Altaylı'nın hazımsızlığı sürüyor! Bu sefer de milli uçağı hedef aldı!

YALAN SÖYLÜYORLAR

Fatih Altaylı, kişisel YouTube kanalında KAAN hakkında konuşarak savunma sanayiini hedef aldı ve KAAN'ın pistte "motor takılmış tekerlekle hareket ettiğini" iddia etti.

Altaylı, "Karada bir uçak var, sadece 'tar, tar, tar' diye gidiyor. Henüz uçmuyor, tekerleklerini bile yerden kaldırmadı. Motorla mı gidiyor, tekerleklerine motor mu takmışlar onunla mı hareket ediyor?" şeklinde ifadeler kullandı. İnsanlara hayal satıldığını ve büyük yalanlar söylendiğini iddia etti. Altaylı, kendisine karşı çıkanları da "aptal" olarak nitelendirdi.

Fatih Altaylı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Uçak olsun da uçmuyor bu. Daha tekerleklerini 10 santimetre bile yerden kesmedi. Belki 2030'da deneme uçuşlarına başlayacak, her şey iyi giderse TSK'ya teslim edilmeye başlayacak. Motor nerede? Kimden alacaksın? Ukrayna'dan aldın diyelim Rusya vurursa ne olacak? Bu uçağı Çin yapmaya çalışıyor 15 senedir bitiremedi. Neden yalan söylüyorsun? Beni akıllı insanlar anlıyor ama aptallar anlamıyor."

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