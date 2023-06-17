Ali Koç resti çekti: "Adaylar, adaylığını en kısa sürede açıklasın el ele kol kola seçime gidelim"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "En kısa sürede adaylar adaylığını açıklasın. El ele kol kola seçime gidelim. Bütün camialara demokrasi dersi verelim. En sağlıklı seçim nasıl yapılacağını Fenerbahçe'nin ne kadar yararlandığını dünyaya...

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "En kısa sürede adaylar adaylığını açıklasın. El ele kol kola seçime gidelim. Bütün camialara demokrasi dersi verelim. En sağlıklı seçim nasıl yapılacağını Fenerbahçe'nin ne kadar yararlandığını dünyaya gösterelim" dedi.

"SİZLERİN GÖRÜŞLERİ BİZİM İÇİN BAŞ TACIDIR"

Fenerbahçe 2022 yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılırken, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu. Kıvamında bir genel kurul olmadığını söyleyen Ali Koç, "Kıvamında mali genel kurul oldu diyemeyiz. Bazı şeylerin yansıması iyi oldu diyebiliriz. Gerçekten Fenerbahçe'nin iyiliğini isteyen bunun için gelen saatlerce bekleyen insanlar arasına başkaları karıştı. Burada 3 ayrı yere serpiştirilen insanlar bir avuç insan. Bir avuç insan toplumu etkileyebiliyor. Üstüne alınanlar varsa yanlış ifade ettiğim için özür diliyorum. Sizlerin görüşleri bizim için baş tacıdır" şeklinde konuştu.

"CAMİAMIZIN GİDİŞATI GİDİŞAT DEĞİL. BİRBİRİMİZİN SİLKELENMESİ, TOPARLANMASI LAZIM"

Seçim için adaylıkların en kısa sürede açıklanmasını istediğini söylen Ali Koç şu ifadelere yer verdi:

"İnşallah aldığımız son kupa şeytanın bacağını kırdığımız son kupa olur. Bir habercisi olur. Camiamızın gidişatı gidişat değil. Birbirimizin silkelenmesi, toparlanması lazım. Yıllardır devam eden bir unsur var. Değinmedim ama "Ali Koç bir virüs soktu" diyorlar. Ben adaylığımı açıkladığım için millet maça gitmemiş. Benim için hakaret budur. En kısa sürede adaylar adaylığını açıklasın. El ele kol kola seçime gidelim. Bütün camialara demokrasi dersi verelim. En sağlıklı seçim nasıl yapılacağını Fenerbahçe'nin ne kadar yararlandığını dünyaya gösterelim. Bunu yaparken de futboldaki başarı için kenetlenmemiz gerektiğini söylüyorum."

"BEN DE SİZİN YERİNİZDE OLSAM BENZER ENDİŞELERİ PAYLAŞIRDIM"

Yapılan mantıklı eleştirilerden faydalanacaklarını belirten Koç açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Hocaya sorup transfer yapıyorsun kızıyorlar sormadan yapıyorsun kızıyorlar. Kent transferi yapıyoruz hocaya niye sormadın diyorlar. Ben de sizin yerinizde olsam benzer endişeleri paylaşırdım. Çok aklıselim eleştiriler oldu bunlardan faydalanacağımızdan şüpheniz olmasın."

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