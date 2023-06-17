Fenerbahçe Olağan Genel Kurulu’nda büyük gerginlik! Ali Koç konuşmasını yarıda bıraktı!

Fenerbahçe Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda gerginlik yaşandı. Tartışmaların artmasıyla Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamasını yarıda bıraktı ve toplantıya 15 dakika ara verildi.

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Fenerbahçe Olağan Genel Kurulu’nda büyük gerginlik! Ali Koç konuşmasını yarıda bıraktı!

Fenerbahçe Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda gerginlik yaşandı. Tartışmaların artmasıyla Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamasını yarıda bıraktı ve toplantıya 15 dakika ara verildi.

Fenerbahçe 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılırken, sarı-lacivertli kulübün Başkanı Ali Koç'un açıklama yaptığı sırada tansiyon yükseldi. Ali Koç'un "Bu durumda olmak ne kadar zor biliyor musunuz? İçimizdeki durumdan zevk mi alıyoruz. İsteyerek mi yapıyoruz" açıklamasını yaptığı sırada tribünden münferit olarak "Evet" cevabının gelmesi üzerine gerginlik başladı. Diğer genel kurul üyelerinin, Ali Koç'a cevap veren üyeye saldırması üzerine gerginlik artarak devam etti. Salonda bulunan üyeler ayrıca "Taraftar istifa" sloganları attı.

Tartışma güvenlik görevlilerin araya girmesiyle yatıştırıldı ve Ali Koç daha sonra konuşmasına devam etti.

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