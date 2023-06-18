'Garson' çözüldü! 320 bin kripto FETÖ'cü deşifre oldu!

FETÖ'nün Emniyet Teşkilatı Mahrem Yapılanması'nın lider kadrosunda bulunan kişilerin sekreterlik görevinde bulunan "Garson" takma adlı gizli tanık, 2017 yılında bir mobil cihaz ve 2 hafıza kartı sunarak itirafçı oldu. SD kartların yaklaşık %30'u incelenip emniyet yapılanmasının bir kısmı çözüldü, ancak kartların %70'i özel yazılımlarla şifrelendiği için açılamadı.

16 YILLIK ARŞİVİ 55 BİN DOSYA

Milli İstihbarat Teşkilatı, 6 yıllık yoğun çalışmanın ardından SD karttaki tüm şifreleri çözerek verilerin tamamını deşifre etti. Çözülen SD kartlardan, örgütün 55 bin ayrı dosyada tuttuğu 2000 ile 2016 yılları arasındaki 16 yıllık büyük arşive ulaşıldı. Bu SD kartlarda, 16 yıl boyunca görev yapan 320 bin rütbeli ve polis memuruna ait bilgilere yer verilmişti. Kartlarda, personellere verilen kodlar ve özel notlar adı altında kayıtlara rastlandı.

Haberin Devamı

SD karttan elde edilen veriler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na (KOM) iletildi. KOM bünyesinde, Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından özel bir birim oluşturuldu ve sadece belirli personelin erişebildiği şifreli bir çalışma ofisinde, 55 bin farklı dosya titizlikle incelendi. Bu çalışmalar sonucunda, hâlen kamu görevinde olan mahrem imamlar tespit edildi. Ayrıca, Emniyet teşkilatında görev yapan üst düzey kripto isimler deşifre edildi.

Haberin Devamı

RAPORLAR GÜLEN'E GİDİYOR

SD kartta, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e yönelik 16 yıl boyunca Türkiye'deki tüm olaylarla ilgili hazırlanan notlar ve raporlar bulundu. Bu raporlar, mahrem imamlar aracılığıyla Gülen'e iletildi. Raporlar arasında, FETÖ'nün 16 yıllık süreçte gerçekleştirdiği kumpas operasyonları da dahil olmak üzere çeşitli olaylara ilişkin bilgiler yer aldı. Ayrıca, ele geçirilen bilgiler arasında Gülen'in örgüt üyelerine ve yöneticilerine gönderdiği talimatlar da bulunuyor.

TALİMATLAR BULUNDU

Çözülen talimatlarında, Fetullah Gülen'in örgüt üyelerine, belirli gazetecilere yakın olmaları yönünde telkinlerde bulunduğu, bazı gazetecilerin bilgi konusunda desteklenmesi gerektiğini ifade ettiği belirlendi. Ayrıca, Gülen'in Emniyet teşkilatı mahrem yapılanmasına irtibat kurulması gereken siyasi ve bürokrasideki isimleri bildirdiği tespit edidi.