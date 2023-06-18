Taha Hüseyin Karaca kimdir, nerelidir, ne mezunudur, mesleği nedir? Biyografisi

Televizyon programları ve katıldığı diğer programlarda yaptığı analiz ve yorumlarla izleyicilerin dikkatini çekerek Taha Hüseyin Karaca kimdir, nerelidir, ne mezunudur, mesleği nedir? diye araştırıyorlar. İşte Taha Hüseyin Yılmaz'ın biyografisi.

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Taha Hüseyin Karaca kimdir, nerelidir, ne mezunudur, mesleği nedir? Biyografisi 1

Son zamanlarda televizyonlarda en çok izlenen siyasi tartışma programlarıdır. bu programlara katılan konuşmacıların yaptığı açıklama yorum ve analizleri dikkat çekilerek kişiler çok merak edilmektedir. Bu kişilerden birisi de yaptığı analiz ve yorumlarla izleyicilerin dikkatini çekerek Taha Hüseyin Karaca kimdir, nerelidir, ne mezunudur, mesleği nedir? diye araştırıyorlar. İşte Taha Hüseyin Yılmaz'ın biyografisi.

Taha Hüseyin Karaca kimdir, nerelidir, ne mezunudur, mesleği nedir? Biyografisi 2

TAHA HÜSEYİN KARAGÖZ KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Taha Hüseyin Karagöz gazetecidir. Aslen Trabzonlu olan Taha Hüseyin Karagöz ilk öğretim ve lise eğitimlerini Zonguldak'ta tamamladı. Taha Hüseyin KaragözAnadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunudur. Daha önceden birçok kurumda çalışmış olan Taha Hüseyin Karagöz şimdilerde meslek hayatını Yeni Şafak Gazetesi ve TV Net'te sürdürmektedir.


Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Taha Hüseyin Karagöz'ün Twitter'da 284 bin takipçisi bulunmaktadır.

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