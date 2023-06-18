NATO'da Kıbrıs ayarı! Türkiye'nin itirazı damga vurdu!

Türkiye, NATO'nun Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana hazırladığı en kapsamlı Bölgesel Savunma Planı'na itiraz ettiğini belirtmek, Voice of America'nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, Türkiye'nin itirazının temel nedeninin "Kıbrıs ile ilgili ifadeler" olduğu ortaya çıktı.

Vilnius Zirvesi'nde liderlerin masasına sunulacak olan bölgesel savunma planları, en önemli gündem maddelerinden biri olarak öne çıkacak.

Ancak diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Türkiye, bu bölgesel planlarda "Kıbrıs'a dair coğrafi konumlarla ilgili bazı ifadelerin kullanımına" karşı çıkma konusunda çekincelerini dile getirdi.

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KARAR ONAYLANMADI

Türkiye ve bazı diğer ülkeler tarafından dile getirilen bu endişeler nedeniyle, bölgesel planlar, Savunma Bakanları Toplantısı'nda resmi olarak onaylanmadı. Bu kararın liderler zirvesinde alınması bekleniyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, toplantıda Türkiye'yi temsil etti. Bakan Güler, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in yanı sıra Fransız, İngiliz ve Yunan mevkidaşlarıyla da ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

İSVEÇ'E AÇIK KAPI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından Türk gazetecilerle bir araya geldi.

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Güler, NATO Karargâhındaki görüşmelerine ilişkin, "İkili görüşmelerimizde, NATO'nun 'Açık Kapı Politikası'nı desteklediğimizi ve İsveç'in de Üçlü Muhtıra'da kayıtlı taahhütlerini somut şekilde yerine getirmesi halinde Finlandiya gibi Nato üyesi olabileceğini müttefiklerimize beyan etti" dedi.

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