TBMM'nin bu haftalık gündemi belli oldu! Gündem maaşlar olacak!

TBMM'nin gündemine, kamu çalışanlarına sağlanacak refah payından, emekli maaşlarına yönelik zam düzenlemelerine kadar birçok önemli konu dahil edilmiş durumda. Türkiye'deki milyonlarca insanı ilgilendiren düzenlemeler, Kurban bayramı öncesinde Meclis'te tartışılacak.

ÇALIŞAN VE EMEKLİLER İÇİN DÜZENLEME

Meclis'teki odak noktası, kamu çalışanlarının maaşlarına uygulanacak refah payı düzenlemesine çevrilmiş durumda...

Bir diğer düzenleme ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşlarında yapılacak iyileştirmeye odaklanıyor. Şu anda 7 bin 500 TL'nin üzerinde maaş alan emeklilere yönelik seyyanen bir artış için yasal düzenlemeye ihtiyaç duyuluyor.

Haberin Devamı

AK Parti grubu, bu önemli düzenlemeler üzerinde çalışıyor ve bunları Meclis gündemine taşımayı planlıyor. Teklif, öncelikle Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek ve ardından Genel Kurul'da ele alınacak. Komisyona sunulması beklenen teklifin Kurban Bayramı öncesinde gündeme getirilmesi hedefleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KONUŞACAK

Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grup toplantıları düzenlenecek.

28. dönemin ilk toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da kürsüde yer alacak. AK Parti'nin grup toplantısı ise 21 Haziran Çarşamba günü yapılacak.

Haberin Devamı

GÖREV ALACAK VEKİLLER SEÇİLECEK

Geçtiğimiz hafta Meclis'te divan belirlendi ve komisyonlarda seçimler yapıldı.

Çarşamba günü, Avrupa Birliği (AB) Uyum Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği (KEFEK) Komisyonu ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, 28. Dönem birinci devrede görev yapacak bağımsız milletvekillerinin isimleri okunup oya sunulacak.

İhtisas komisyonları ise Genel Kurul'daki bağımsız üye seçiminin ardından en yaşlı üye başkanlığında toplanacak. Bu toplantıda başkan, başkanvekili, katip üye ve sözcüden oluşan başkanlık divanı seçilecek ve çalışmalara başlanacak.

Fatih Altaylı'nın hazımsızlığı sürüyor! Bu seferde milli uçağı hedef aldı!

Rusya'dan Türkiye açıklaması! Gaz merkezi kurma planı hızlanmalı!

İstanbul'da bazı metro hatları ve istasyonlar kapanacak! İşte o hatlar ve istasyonlar!

NATO'da Kıbrıs ayarı! Türkiye'nin itirazı damga vurdu!

18 Haziran Pazar güncel hava tahmin raporu! Birçok il için alarm verildi!

'Garson' çözüldü! 320 bin kripto FETÖ'cü deşifre oldu!