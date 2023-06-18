TBMM'nin bu haftalık gündemi belli oldu! Gündem maaşlar olacak!

Kurban Bayramı öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi, yoğun bir çalışma dönemiyle karşı karşıya kalacak. Milyonlarca memur ve emeklinin beklentileri, maaş zammı konusunda Meclis'in gündeminde olacak. AK Parti içinde yürütülen çalışmaların tamamlanması ve teklifin bu hafta içinde komisyonlara sunulması bekleniyor.

YAYINLAMA
Google News
TBMM'nin bu haftalık gündemi belli oldu! Gündem maaşlar olacak!

TBMM'nin gündemine, kamu çalışanlarına sağlanacak refah payından, emekli maaşlarına yönelik zam düzenlemelerine kadar birçok önemli konu dahil edilmiş durumda. Türkiye'deki milyonlarca insanı ilgilendiren düzenlemeler, Kurban bayramı öncesinde Meclis'te tartışılacak.

ÇALIŞAN VE EMEKLİLER İÇİN DÜZENLEME

Meclis'teki odak noktası, kamu çalışanlarının maaşlarına uygulanacak refah payı düzenlemesine çevrilmiş durumda...

Bir diğer düzenleme ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşlarında yapılacak iyileştirmeye odaklanıyor. Şu anda 7 bin 500 TL'nin üzerinde maaş alan emeklilere yönelik seyyanen bir artış için yasal düzenlemeye ihtiyaç duyuluyor.

AK Parti grubu, bu önemli düzenlemeler üzerinde çalışıyor ve bunları Meclis gündemine taşımayı planlıyor. Teklif, öncelikle Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek ve ardından Genel Kurul'da ele alınacak. Komisyona sunulması beklenen teklifin Kurban Bayramı öncesinde gündeme getirilmesi hedefleniyor.

TBMM'nin bu haftalık gündemi belli oldu! Gündem maaşlar olacak!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KONUŞACAK

Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grup toplantıları düzenlenecek.

28. dönemin ilk toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da kürsüde yer alacak. AK Parti'nin grup toplantısı ise 21 Haziran Çarşamba günü yapılacak.

GÖREV ALACAK VEKİLLER SEÇİLECEK

Geçtiğimiz hafta Meclis'te divan belirlendi ve komisyonlarda seçimler yapıldı.

Çarşamba günü, Avrupa Birliği (AB) Uyum Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği (KEFEK) Komisyonu ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, 28. Dönem birinci devrede görev yapacak bağımsız milletvekillerinin isimleri okunup oya sunulacak.

İhtisas komisyonları ise Genel Kurul'daki bağımsız üye seçiminin ardından en yaşlı üye başkanlığında toplanacak. Bu toplantıda başkan, başkanvekili, katip üye ve sözcüden oluşan başkanlık divanı seçilecek ve çalışmalara başlanacak.

Fatih Altaylı'nın hazımsızlığı sürüyor! Bu seferde milli uçağı hedef aldı!Fatih Altaylı'nın hazımsızlığı sürüyor! Bu seferde milli uçağı hedef aldı!

Rusya'dan Türkiye açıklaması! Gaz merkezi kurma planı hızlanmalı!Rusya'dan Türkiye açıklaması! Gaz merkezi kurma planı hızlanmalı!

İstanbul'da bazı metro hatları ve istasyonlar kapanacak! İşte o hatlar ve istasyonlar!İstanbul'da bazı metro hatları ve istasyonlar kapanacak! İşte o hatlar ve istasyonlar!

NATO'da Kıbrıs ayarı! Türkiye'nin itirazı damga vurdu!NATO'da Kıbrıs ayarı! Türkiye'nin itirazı damga vurdu!

18 Haziran Pazar güncel hava tahmin raporu! Birçok il için alarm verildi!18 Haziran Pazar güncel hava tahmin raporu! Birçok il için alarm verildi!

'Garson' çözüldü! 320 bin kripto FETÖ'cü deşifre oldu!'Garson' çözüldü! 320 bin kripto FETÖ'cü deşifre oldu!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
YKS'nin ikinci oturumu sona erdi! Son oturum ne zaman?
YKS'nin ikinci oturumu sona erdi! Son oturum ne zaman?
İstanbul'da bazı metro hatları ve istasyonlar kapanacak! İşte o hatlar ve istasyonlar!
İstanbul'da bazı metro hatları ve istasyonlar kapanacak! İşte o hatlar ve istasyonlar!
Fatih Altaylı'nın hazımsızlığı sürüyor! Bu seferde milli uçağı hedef aldı!
Fatih Altaylı'nın hazımsızlığı sürüyor! Bu seferde milli uçağı hedef aldı!
Rusya'dan Türkiye açıklaması! Gaz merkezi kurma planı hızlanmalı!
Rusya'dan Türkiye açıklaması! Gaz merkezi kurma planı hızlanmalı!
Son Haberler
Bursa'da üstüne yıldırım düşen kadın hayatını kaybetti!
Bursa'da üstüne yıldırım düşen kadın hayatını kaybetti!
TBMM'nin bu haftalık gündemi belli oldu! Gündem maaşlar olacak!
TBMM'nin bu haftalık gündemi belli oldu! Gündem maaşlar olacak!
NATO'da Kıbrıs ayarı! Türkiye'nin itirazı damga vurdu!
NATO'da Kıbrıs ayarı! Türkiye'nin itirazı damga vurdu!
'Garson' çözüldü! 320 bin kripto FETÖ'cü deşifre oldu!
'Garson' çözüldü! 320 bin kripto FETÖ'cü deşifre oldu!
NATO'da Kıbrıs ayarı! Türkiye'nin itirazı damga vurdu!
NATO'da Kıbrıs ayarı! Türkiye'nin itirazı damga vurdu!
'Garson' çözüldü! 320 bin kripto FETÖ'cü deşifre oldu!
'Garson' çözüldü! 320 bin kripto FETÖ'cü deşifre oldu!
Çok Okunanlar
Rusya'dan Türkiye açıklaması! Gaz merkezi kurma planı hızlanmalı!
Rusya'dan Türkiye açıklaması! Gaz merkezi kurma planı hızlanmalı!
Fatih Altaylı'nın hazımsızlığı sürüyor! Bu seferde milli uçağı hedef aldı!
Fatih Altaylı'nın hazımsızlığı sürüyor! Bu seferde milli uçağı hedef aldı!
NATO'da Kıbrıs ayarı! Türkiye'nin itirazı damga vurdu!
NATO'da Kıbrıs ayarı! Türkiye'nin itirazı damga vurdu!
Taha Hüseyin Karaca kimdir, nerelidir, ne mezunudur, mesleği nedir? Biyografisi
Taha Hüseyin Karaca kimdir, nerelidir, ne mezunudur, mesleği nedir? Biyografisi
Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul'da halkın çilesi bitmiyor "Sizin yatacak yeriniz yok"
Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul'da halkın çilesi bitmiyor "Sizin yatacak yeriniz yok"
Bu ülkelerde tecavüz oranları patladı! LGBT detayı dikkat çekti
Bu ülkelerde tecavüz oranları patladı! LGBT detayı dikkat çekti
Yorumlananlar
Akşener'den Kılıçdaroğlu'na büyük sürpriz! Kulisler çalkalanıyor!
Akşener'den Kılıçdaroğlu'na büyük sürpriz! Kulisler çalkalanıyor!
Petrol'de yeni müjde! Gabar'dan 5 kat daha büyük!
Petrol'de yeni müjde! Gabar'dan 5 kat daha büyük!
TC kimlik numarasını ezberleme şekliniz zekanızı ortaya çıkarıyor! Siz nasıl ezberliyorsunuz? Hemen kontrol edin
TC kimlik numarasını ezberleme şekliniz zekanızı ortaya çıkarıyor! Siz nasıl ezberliyorsunuz? Hemen kontrol edin
Burcu Esmersoy nasıl para kazandığı hakkında gündem olan açıklamalar yaptı!
Burcu Esmersoy nasıl para kazandığı hakkında gündem olan açıklamalar yaptı!