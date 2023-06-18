İstanbul'da bazı metro hatları ve istasyonlar kapanacak! İşte o hatlar ve istasyonlar!

Metro İstanbul, bugün itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın hizmet veremeyeceğini duyurdu.

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İstanbul'da bazı metro hatları ve istasyonlar kapanacak! İşte o hatlar ve istasyonlar!

Metro İstanbul tarafından yapılan bildiriye göre, İstanbul Valiliği'nin kararına göre, bugün saat 10.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı hizmet veremeyecek.

Bildiride, araçların Şişhane ve Taksim istasyonlarında durmayacağı belirtildi.

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