YKS'nin ikinci oturumu sona erdi! Son oturum ne zaman?

ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) tamamlandı. Sınav, 8,789 binada ve 150,140 salonda gerçekleştirildi ve 345,898 kişi görev aldı.

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YKS'nin ikinci oturumu sona erdi! Son oturum ne zaman?

Toplamda 2 milyon 573 bin 156 aday, AYT sınavına başvuruda bulundu. Adaylara, soruları cevaplamaları için 180 dakika süre verildi. Engelli adayların sayısı ise 9 bin 528 olarak kaydedildi.

Sınavda, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde ise 40 soru yer aldı ve adaylar bu soruları yanıtladı.

SON OTURUM GERÇEKLEŞECEK

Bugün saat 15.45'te gerçekleştirilecek olan Yabancı Dil Testi (YDT), üçüncü ve son oturum olarak yapılacak. Adaylara bu oturumda 120 dakika süre verilecek. Sınavda, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde toplamda 80 soru yer alacak.

Bu yılki YDT'ye İngilizceden 316,572, Arapçadan 13,774, Almancadan 4,705, Fransızcadan 1,745 ve Rusçadan 1,218 kişi katılacak.

Engelli adayların sayısı ise 1,165 olarak belirlendi. Sınav, 1,434 binada ve 16,811 salonda uygulanacak. Toplamda 49,108 kişi görev alacak.

Engelli adaylar için 2023 YKS'de, üç oturumda toplamda 10,103 okuyucu ve işaretleyici görev yapacak.

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak.

DEPREM BÖLGESİNDE SINAV HEYECANI

Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Hatay ve Osmaniye illerindeki öğrenciler, kimlik ve belge kontrolü yapıldıktan ve polis ekipleri tarafından üst araması gerçekleştirildikten sonra sınav salonlarına alındı. Görevliler, bazı öğrencilere yol göstererek doğru binaları bulmalarına yardımcı oldu.

Aileler ise çocuklarını binaların önünde bekleyerek dualarını ettiler.

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