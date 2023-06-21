CHP'nin inandırıcılık sorunu: İsmail Saymaz'dan sert eleştiri

Seçim sonrası, sert eleştirileriyle bilinen İsmail Saymaz, CHP'nin toplumun karşısına inandırıcılık sorunu olan, karmaşık bir modelle çıktığını ifade etti. Muhalif medya ve gazetecilerin hedefinde olan Kemal Kılıçdaroğlu ise değişim taleplerine kulaklarını tıkayarak "yola devam" mesajı verdi. Bu tartışmaların merkezinde ise Sözcü TV yorumcusu gazeteci İsmail Saymaz bulunuyor. Saymaz, Para Politika programında CHP Genel Başkanı ve seçim stratejisini eleştirerek, CHP'nin inandırıcılık problemi olduğunu ve muhalefetin ortaya koyduğu modelin de karmaşık olduğunu dile getirdi.

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"CHP'nin inandırıcılık sorunu var"

Saymaz şöyle konuştu:

"Depremzedelerin oy vermemesi değil mesele. Mesele şu; bedava ev vaadine inanmadı, asgari ücret ile ilgili itirazına inanmadı...CHP'nin inandırıcılık sorunu var. Ben seçimden önce bir yazı yazmıştım. 'Kılıçdaroğlu ile ilgili en önemli konu kazanamaz algısıdır' diye. Başka bir niteliği değildir. Ve bununla beraber şu pekişti; CHP yönetemez algısı..

"CHP toplumun önüne karmaşık bir modelle çıktı"

CHP toplumun önüne o kadar karmaşık bir modelle çıktı ki. AK Parti'nin yıllarca koalisyonu yıllar diye toplumu korkuttuğu modelin aynısını getirip toplumun önüne koydu.

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"Sana daha niye oy versin bu millet?"