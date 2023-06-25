Kılıçdaroğlu yönetimine karşı CHP içerisinde yeni hareket kuruldu

CHP içerisinde yönetimde istifa etmeyi reddeden Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yeni bir oluşum olan İlke ve Demokrasi Hareketi kuruldu. Hareket, bugün yayınladığı yazılı açıklama ile ilk bildirisini kamuoyuna duyurdu.

YAYINLAMA
Google News
Kılıçdaroğlu yönetimine karşı CHP içerisinde yeni hareket kuruldu

CHP'de yaşanan seçim sonuçlarındaki hezimetin ardından iç çekişmeler arttı.

Bir tarafta, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başarısızlık sebebiyle güven kaybettiğini düşünenler, istifasını talep edenler bulunuyor. Diğer tarafta ise, CHP lideriyle devam etmek isteyenler mevcut.

Bu durum, CHP içinde gerginliği iyice artırdı.

Ekrem İmamoğlu liderliğindeki değişim isteyenler, CHP yönetimine açıkça istifa çağrısı yapmasa da, ima yoluyla taleplerini dile getiriyorlar.

Ancak Kılıçdaroğlu ve ekibi, koltuklarını bırakmamakta kararlı görünüyor.

Bu nedenle, CHP içinde her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Durum hala belirsizlik içerisinde.

3600346-810x458.jpg

CHP İlke ve Demokrasi Hareketi

CHP içerisinde değişim talepleriyle birlikte yeni bir hareket oluştu. Örsan Öymen'in liderliğinde, CHP İlke ve Demokrasi Hareketi adı altında bir oluşum kuruldu.

Bu harekette, Algan Hacaloğlu, Necla Arat, Nur Serter, Dilek Akagün Yılmaz, Prof. Dr. Tolga Yarman, Türker Ertürk ve Utkan Güneş gibi isimler yer alıyor.

Dün yapılan yazılı açıklamayla birlikte hareket, ilk bildirisini yayınladı. Bu hareket, değişim ve ilke odaklı bir anlayışla CHP içerisinde etkin olmayı hedefliyor.

Bu gelişme, CHP'deki iç dinamikleri ve gelecekteki parti politikalarını etkileyebilecek bir faktör olarak değerlendiriliyor. Ancak, hareketin nasıl bir etki yaratacağı ve CHP içerisinde ne gibi değişikliklere neden olacağı henüz belirsizliğini koruyor.

chp-ilke-ve-demokrasi-hareketi-cagrisi-yayinl-16062078-amp.jpg

"CHP, 2010 yılından itibaren, Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığında girdiği tüm genel seçimleri kaybetmiştir"

"2023 yılı cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçim sonuçları ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açısından başarısızlıkla sonuçlanmıştır. CHP, 2010 yılından itibaren, Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığında girdiği tüm genel seçimleri, yerel seçimleri ve referandumları kaybetmiştir. 5’i milletvekilliği seçimi, 3’ü cumhurbaşkanlığı seçimi, 2’si belediye seçimi, 2’si referandum seçimi olmak üzere, 13 yılda, toplam 12 seçim kaybedilmiştir."

chp-457.png

"CHP’de devrim gerçekleşmeden, Türkiye’de devrimin gerçekleşmesi olanaklı değildir! "

Başta laiklik olmak üzere, Kurultay tarafından onaylanan Parti Programı’nda ve Parti Tüzüğü’nde yer alan ve aynı zamanda anayasa maddesi olan bazı temel ilkeler parti yönetimi tarafından bertaraf edilmiştir.

CHP’de devrim gerçekleşmeden, Türkiye’de devrimin gerçekleşmesi olanaklı değildir!

Tüm CHP üyelerine, CHP’ye ve Türkiye’ye sahip çıkma çağrısında bulunuyoruz!

CHP’de parti içi demokrasi süreci ne yazık ki yıllarca işletilmemiş; siyasi ve stratejik kararlar oligarşik bir grup tarafından alınmış; partinin organları, mahalle, ilçe, il örgütleri ve üyeleri büyük ölçüde devre dışı bırakılmış; milletvekili adayları önseçimle belirlenmemiş; milletvekilliği listeleri hazırlanırken, ittifak içindeki sağ siyasi partilere orantısız ölçüde tavizler verilmiş; örgüt seçim için motive edilememiştir.

Wagner geri çekilme kararı aldı Rusya ile anlaştılar!Wagner geri çekilme kararı aldı Rusya ile anlaştılar!

Tanju Özcan kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi! CHP'de sular durulmuyor!Tanju Özcan kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi! CHP'de sular durulmuyor!

CHP'nin inandırıcılık sorunu: İsmail Saymaz'dan sert eleştiriCHP'nin inandırıcılık sorunu: İsmail Saymaz'dan sert eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk AK Parti Grup toplantısında konuşarak CHP hakkında sert açıklamalarda bulundu!Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk AK Parti Grup toplantısında konuşarak CHP hakkında sert açıklamalarda bulundu!

Ünlü yayıncı Ahmet Sonuç Twitter hesabından CHP'nin seçim bütçesini hortumladığını iddia etti!Ünlü yayıncı Ahmet Sonuç Twitter hesabından CHP'nin seçim bütçesini hortumladığını iddia etti!

CHP Pendik artık ona emanet! Pendik CHP ilçe başkanı Bayram Bekar oldu!CHP Pendik artık ona emanet! Pendik CHP ilçe başkanı Bayram Bekar oldu!

CHP cephesinde sular durulmuyor! Eski CHP'li isimden 'diktatör' benzetmesi!CHP cephesinde sular durulmuyor! Eski CHP'li isimden 'diktatör' benzetmesi!

Abdüllatif Şenerin açıklamaları CHP camiasını ayağa kaldırdı, Yılmaz Özdil deliye döndüAbdüllatif Şenerin açıklamaları CHP camiasını ayağa kaldırdı, Yılmaz Özdil deliye döndü

Abdüllatif Şener, CHP'den istifa ettiğini duyurdu, kime oy verdiğini açıkladı, yer yerinden oynadıAbdüllatif Şener, CHP'den istifa ettiğini duyurdu, kime oy verdiğini açıkladı, yer yerinden oynadı

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Rusya'da 1 gün süren isyan Geriye kalan görüntüler!
Rusya'da 1 gün süren isyan Geriye kalan görüntüler!
Sarıgül'den Ekrem İmamoğlu'na üstü kapalı mesajlar! "İBB'ye aday olmasını dilerim!"
Sarıgül'den Ekrem İmamoğlu'na üstü kapalı mesajlar! "İBB'ye aday olmasını dilerim!"
Meral Akşener en büyük pişmanlığını açıkladı! Hesap soracağız!
Meral Akşener en büyük pişmanlığını açıkladı! Hesap soracağız!
Gazeteci İsmail Saymaz değişim mesajı veren İmamoğlu hakkında dikkat çeken bir yazı kaleme aldı!
Gazeteci İsmail Saymaz değişim mesajı veren İmamoğlu hakkında dikkat çeken bir yazı kaleme aldı!
Son Haberler
Aşiret düğününde geline 4 kilo altın, damada 6 milyon TL takıldı
Aşiret düğününde geline 4 kilo altın, damada 6 milyon TL takıldı
Wall Street'te Sarsıcı Daralma Binlerce işçi çıkarıldı!
Wall Street'te Sarsıcı Daralma Binlerce işçi çıkarıldı!
İsrail'de binlerce vatandaş sokaklara döküldü Netenyahu karşıtları birleşti!
İsrail'de binlerce vatandaş sokaklara döküldü Netenyahu karşıtları birleşti!
Merkez Bankası'ndan yeni hamle Resmi Gazete'de yayımlandı!
Merkez Bankası'ndan yeni hamle Resmi Gazete'de yayımlandı!
Türkiye Değişim Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi birleşti
Türkiye Değişim Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi birleşti
Kılıçdaroğlu eleştirilere yanıt verdi! 6'lı değil 26'lı masa kurarım!
Kılıçdaroğlu eleştirilere yanıt verdi! 6'lı değil 26'lı masa kurarım!
Çok Okunanlar
Rusya'da 1 gün süren isyan Geriye kalan görüntüler!
Rusya'da 1 gün süren isyan Geriye kalan görüntüler!
Wagner geri çekilme kararı aldı Rusya ile anlaştılar!
Wagner geri çekilme kararı aldı Rusya ile anlaştılar!
Kılıçdaroğlu yönetimine karşı CHP içerisinde yeni hareket kuruldu
Kılıçdaroğlu yönetimine karşı CHP içerisinde yeni hareket kuruldu
Merkez Bankası'ndan yeni hamle Resmi Gazete'de yayımlandı!
Merkez Bankası'ndan yeni hamle Resmi Gazete'de yayımlandı!
Tanju Özcan kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi! CHP'de sular durulmuyor!
Tanju Özcan kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi! CHP'de sular durulmuyor!
Partimizde Genel Başkanımız dahil hiçbirimiz eleştiriden muaf değiliz
Partimizde Genel Başkanımız dahil hiçbirimiz eleştiriden muaf değiliz
Yorumlananlar
Faiz kararı sonrası Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama! "İstikrar, güven, sürdürülebilirlik!"
Faiz kararı sonrası Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama! "İstikrar, güven, sürdürülebilirlik!"
Evinizde varsa hemen çöpe atın! Her yemeğe koyuluyor: Bağışıklık sistemini mahvediyor
Evinizde varsa hemen çöpe atın! Her yemeğe koyuluyor: Bağışıklık sistemini mahvediyor
Bayram müjdesi! Kamu İşçilerinin ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı!
Bayram müjdesi! Kamu İşçilerinin ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı!