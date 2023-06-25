Kılıçdaroğlu yönetimine karşı CHP içerisinde yeni hareket kuruldu

CHP'de yaşanan seçim sonuçlarındaki hezimetin ardından iç çekişmeler arttı.

Bir tarafta, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başarısızlık sebebiyle güven kaybettiğini düşünenler, istifasını talep edenler bulunuyor. Diğer tarafta ise, CHP lideriyle devam etmek isteyenler mevcut.

Bu durum, CHP içinde gerginliği iyice artırdı.

Ekrem İmamoğlu liderliğindeki değişim isteyenler, CHP yönetimine açıkça istifa çağrısı yapmasa da, ima yoluyla taleplerini dile getiriyorlar.

Ancak Kılıçdaroğlu ve ekibi, koltuklarını bırakmamakta kararlı görünüyor.

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Bu nedenle, CHP içinde her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Durum hala belirsizlik içerisinde.

CHP İlke ve Demokrasi Hareketi

CHP içerisinde değişim talepleriyle birlikte yeni bir hareket oluştu. Örsan Öymen'in liderliğinde, CHP İlke ve Demokrasi Hareketi adı altında bir oluşum kuruldu.

Bu harekette, Algan Hacaloğlu, Necla Arat, Nur Serter, Dilek Akagün Yılmaz, Prof. Dr. Tolga Yarman, Türker Ertürk ve Utkan Güneş gibi isimler yer alıyor.

Dün yapılan yazılı açıklamayla birlikte hareket, ilk bildirisini yayınladı. Bu hareket, değişim ve ilke odaklı bir anlayışla CHP içerisinde etkin olmayı hedefliyor.

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Bu gelişme, CHP'deki iç dinamikleri ve gelecekteki parti politikalarını etkileyebilecek bir faktör olarak değerlendiriliyor. Ancak, hareketin nasıl bir etki yaratacağı ve CHP içerisinde ne gibi değişikliklere neden olacağı henüz belirsizliğini koruyor.

"CHP, 2010 yılından itibaren, Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığında girdiği tüm genel seçimleri kaybetmiştir"

"2023 yılı cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçim sonuçları ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açısından başarısızlıkla sonuçlanmıştır. CHP, 2010 yılından itibaren, Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığında girdiği tüm genel seçimleri, yerel seçimleri ve referandumları kaybetmiştir. 5’i milletvekilliği seçimi, 3’ü cumhurbaşkanlığı seçimi, 2’si belediye seçimi, 2’si referandum seçimi olmak üzere, 13 yılda, toplam 12 seçim kaybedilmiştir."

"CHP’de devrim gerçekleşmeden, Türkiye’de devrimin gerçekleşmesi olanaklı değildir! "

Başta laiklik olmak üzere, Kurultay tarafından onaylanan Parti Programı’nda ve Parti Tüzüğü’nde yer alan ve aynı zamanda anayasa maddesi olan bazı temel ilkeler parti yönetimi tarafından bertaraf edilmiştir. CHP’de devrim gerçekleşmeden, Türkiye’de devrimin gerçekleşmesi olanaklı değildir! Tüm CHP üyelerine, CHP’ye ve Türkiye’ye sahip çıkma çağrısında bulunuyoruz! CHP’de parti içi demokrasi süreci ne yazık ki yıllarca işletilmemiş; siyasi ve stratejik kararlar oligarşik bir grup tarafından alınmış; partinin organları, mahalle, ilçe, il örgütleri ve üyeleri büyük ölçüde devre dışı bırakılmış; milletvekili adayları önseçimle belirlenmemiş; milletvekilliği listeleri hazırlanırken, ittifak içindeki sağ siyasi partilere orantısız ölçüde tavizler verilmiş; örgüt seçim için motive edilememiştir.

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