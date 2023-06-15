Abdüllatif Şener, CHP'den istifa ettiğini duyurdu, kime oy verdiğini açıkladı, yer yerinden oynadı

AK Parti kurucularından olan, daha sonra istifa edip CH'de uzun yıllar siyasi hayatını sürdüren Abdüllatif Şener katıldığı bir televizyon programında CHP'den istifa ettiğini duyurdu ve seçimlerde kime oy verdiğini açıkladı, sosyal medyada gündem oldu, yer yerinden oynadı. Tepkiler çığ gibi.

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Abdüllatif Şener, CHP'den istifa ettiğini duyurdu, kime oy verdiğini açıkladı, yer yerinden oynadı

14 Mayıs seçimlerinde aday gösterilmeyen CHP eski Milletvekili Abdüllatif Şener, katıldığı televizyon programında kendisine yöneltilen "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "Ben zaten istifa ettim" diye yanıt verdi.

"KILIÇDAROĞLU'NA OY VERMEDİM, SİNAN OĞAN'A OY VERDİM"

Şener ayrıca, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini dile getirdi. Şener, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda Sinan Oğan'a oy verdiğini; ikinci turda ise geçersiz oy kullandığını söyledi.

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