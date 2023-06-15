Abdüllatif Şener, CHP'den istifa ettiğini duyurdu, kime oy verdiğini açıkladı, yer yerinden oynadı

14 Mayıs seçimlerinde aday gösterilmeyen CHP eski Milletvekili Abdüllatif Şener, katıldığı televizyon programında kendisine yöneltilen "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "Ben zaten istifa ettim" diye yanıt verdi.
"KILIÇDAROĞLU'NA OY VERMEDİM, SİNAN OĞAN'A OY VERDİM"
Şener ayrıca, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini dile getirdi. Şener, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda Sinan Oğan'a oy verdiğini; ikinci turda ise geçersiz oy kullandığını söyledi.
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