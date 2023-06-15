Abdüllatif Şener, CHP'den istifa ettiğini duyurdu, kime oy verdiğini açıkladı, yer yerinden oynadı AK Parti kurucularından olan, daha sonra istifa edip CH'de uzun yıllar siyasi hayatını sürdüren Abdüllatif Şener katıldığı bir televizyon programında CHP'den istifa ettiğini duyurdu ve seçimlerde kime oy verdiğini açıkladı, sosyal medyada gündem oldu, yer yerinden oynadı. Tepkiler çığ gibi.