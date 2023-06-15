İmamoğlu davasında yeni gelişme! Hakim davayı bu nedenden dolayı erteledi!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye başkanlığı döneminde, şartları karşılamayan bir şirkete ihale verildiği iddiasıyla "ihaleye hile karıştırma" suçundan dava açıldı. İmamoğlu ve diğer 7 sanığın yargılanmasına Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Ekrem İmamoğlu, saat 14.30'da başlayan duruşmaya katılmadı.

Cem Ülken, Fidan Gül, Hasan Çetin, Hilal Çuhadar, Mehmet Hepgül ve Türkan Demirel Dişisağlam adlı diğer sanıklar ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun duruşması 30 Kasım'a ertelendi.

İMAMOĞLU HAKKINDA KARAR

Mahkeme, 6 sanığın tutuklanmasına karar vererek onları gözaltında tutmaya devam etti. Ancak, Ekrem İmamoğlu'nun gelecek duruşmada hazır edilmesine karar verdi. Ayrıca, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde kamu zararı olup olmadığını belirlemek için bir müzekkere yazılmasına karar verdi.

Bir sonraki duruşma 30 Kasım tarihinde saat 15.00'te yapılacak.

SİYASİ YASAK İSTENİYOR!

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İçişleri Bakanlığı "İhbar eden" olarak belirtilirken, Ekrem İmamoğlu, Cem Ülken, Fidan Gül, Hasan Çetin, Hilal Çuhadar, Mehmet Hepgül ve Türkan Demirel Dişisağlam ise "şüpheli" olarak yer alıyor. İddianamede, İmamoğlu dahil olmak üzere 7 kişinin "İhaleye fesat karıştırma" suçundan 3 ila 7 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. Ayrıca, 7 kişi hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi uyarınca siyasi yasak uygulanması istendi.

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