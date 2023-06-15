İsviçre'de terör örgütü PKK yandaşları tarafından skandal pankart olayı!

İsviçre'nin Zürih kentinde terör örgütü PKK yandaşları tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan skandal ve alçakça bir gösteri düzenlendi. PKK yandaşları "Kill Erdoğan" (Erdoğan'ı öldürün) pankartı açarak propaganda yaptı.

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İsviçre'de terör örgütü PKK yandaşları tarafından skandal pankart olayı!

İsviçre'nin Zürih kentinde, PKK’lı teröristlerin de bulunduğu 'Zürih Devrimci Grev Kolektifi' adlı grubun üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türk bayrağını hedef alan provokasyonlar düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzettikleri kuklayı ve Türk bayrağını yakan PKK yandaşları, İngilizce "Kill Erdoğan" (Erdoğan'ı öldürün) pankartı açtı. İsviçre polisi ise, alçak eylemin bilgileri dışında gerçekleştiğini savundu.

Diplomatik kaynakların paylaştığına göre 14 Haziran günü Zürih’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan maket yakma ve pankart açma olayının olduğunun öğrenilmesi üzerine İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch, bu sabah Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay tarafından Dışişleri Bakanlığına davet edildi.

"Müsaade etmeyin"

İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch ile yapılan görüşmede Büyükelçi Ruch’a Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve Türkiye'yi hedef alarak karamalaya çalışan bu rezil saldırının hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu vurgulanırken bu tür saldırılara müsaade edilmemesi gerektiğinin altı çizildi.

Ayrıca olaya ilişkin soruşturmanın başlatılarak, faillerin tespit edilmesi ve gerekli işlemlerin süratle yapılmasının talep edildiği öğrenildi.

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"Erdoğan'ı öldürün" pankartı açanlara beraat kararı verilmişti

İsviçre'nin başkenti Bern'de Federal Parlamento binası önündeki Parlamento Meydanı'nda 25 Mart 2017'de düzenlenen "Hayır" mitinginde, siyah fon üzerine hazırlanmış pankartta, başına silah doğrultulmuş Erdoğan'ın fotoğrafı ve "Erdoğan'ı öldürün" yazısı, altında da "Kendi silahlarıyla" ifadesi yer almıştı.

Pankartı açan sanıklar hakkında dava açılmıştı. 18 Ocak 2022'de başlayan davada, hakim 4 sanık hakkında 9 Mart'ta beraat kararı vermişti.

Ağustos 2022'de Bern Başsavcılığı Sözcüsü, Bern Bölge Mahkemesinde görülen davada, 4 sanık hakkında martta alınan beraat kararına itiraz edilerek Yargıtaya temyiz başvurusu yapıldığını açıklamıştı.

Ak Parti'den Kınama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsviçre'de terör örgütü PKK yandaşları tarafından Türk Bayrağını ve Cumhurbaşkanımız sayın Erdoğan’ı hedef alan çirkin saldırıyı lanetliyoruz. İsviçre makamlarının bu alçak eyleme göz yummasını şiddetle kınıyoruz." açıklamasını yaptı.

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