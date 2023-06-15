Depremde hayatını kaybeden fenomen Taha Duymaz'ın anısı yaşatılıyor

Antakya'da yaşanan trajik olayda hayatını kaybeden fenomen Taha Duymaz'ın annesi ve yengesi, onun anısını yaşatmak amacıyla mutfağında aktif bir şekilde yer aldı. Taha Duymaz'ın annesi ve yengesi, onun sevgiyle dolu hatıralarını canlı tutmak ve onun mutfak tutkusunu sürdürmek için bir araya geldi.

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Hatay'ın Yayladağ ilçesinde doğup büyüyen ve yemek videolarıyla hızla popülerlik kazanan 19 yaşındaki Taha Duymaz, Kahramanmaraş merkezli depremde Antakya ilçesinde enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Taha Duymaz'ın 57 yaşındaki annesi Meryem Duymaz, bir süre sonra oğlunun anısını yaşatmak amacıyla mutfağa adım atmaya karar verdi. Kendi yöresel tariflerini oğlu gibi yaparak, onun mirasını devam ettirmek isteyen Meryem Duymaz, bir arkadaşının haberi olmadan çektiği bir videoyu sosyal medyada paylaştı.

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3 çocuğunu kaybetti

Depremde 3 çocuğunu toprağa veren acılı anne, tandır başındaki ve mutfaktaki yemek videolarıyla kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı.

Oğlunun izinden gitmeye karar veren ve mutfağa her girdiğinde duygulanan anne Duymaz, “Tahasız mutfak öksüz kaldı.” dedi.

Anne Meryem Duymaz, Taha’nın yaptığı yemeklerle kısa sürede Türkiye genelinde tanındığını ama en önemli varlığını depremde kaybettiğini söyledi.

Taha’nın hayallerini yaşatmak için kendisinin de kısa süre önce yemek yapmaya başladığını dile getiren Anne Duymaz, şu sözleri söyledi:

"Üzülüyordum ama yemek yaptıkça rahatlıyorum. Taha’nın hatırasını yaşattıkça rahatlıyorum. Ekmek yapıyorum, dağlara kekik toplamaya çıkıyorum. Çok beğendiler herkes istedi. Çok sevindiler herkes beni arayıp soruyor. Bende ekmek yapınca Taha’nın hayranları memnun kaldı. Videolarımı çekmelerini ben istemedim. Ama Taha’nın arkadaşları çekip sosyal medyaya koydular. Sonra bir kere başladım yemek yapmaya, baktım rahatlıyorum, devam ettim. Katıklı da yapıyorum çok sipariş geldi. Paketleyip kargo ile gönderiyorum. Mutfaktan çıkmak istemiyorum. Hepsi bana Taha’dan hatıra.Taha'sız öksüz kaldı mutfak. Böyle çok zoruma gidiyor."

"Hayallerini biz yaşatmak istiyoruz"

Taha Duymaz’ın yengesi Elif Duymaz ise şu ifadeleri kullandı:

"Paylaşımlara bu kadar ilgi beklemiyorduk. Taha’yı bu şekilde vefat ettikten sonra annem onun yerine geçmek istedi, 'böyle olunca yokluğunu hissetmiyorum' dedi. Umarım böyle olur mutlu olurum. 63 bin takipçisi var 15-20 bin beğeni oluyor. Bu kadar bir ilgi beklemiyorduk. Herşey güzel gidiyor. Taha’nın hayallerini hedeflerini biz yaşatmaya çalışıyouz. Umarım bunu başarabiliriz."

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