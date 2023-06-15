Korucu Mustafa Erdem'i şehit eden Mehmet Zeki İlmin isimli terörist yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan paylaştığı bir duyuru ile Korucu Mustafa Erdemi şehit eden teröristin yapılan operasyon ile Mersin ve Akdeniz de yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgüyü PKK/KVK'nın faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Cizre'de güvenlik korucusu Erdem'i şehit eden "Demhat", "Fırat", "Gelhat", kod adlı Mehmet Zeki İlmi'nin Akdeniz'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Yapılan operasyonda teröriste yardım ve yataklık ettiği tespit edilen kardeşi K.İ. ile ev sahibi E.A. da yakalandı

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Terörist İlmi'nin terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasu veDGH ve YPS içerisinde kırsal alana eleman aktarımı ve işbirlikçilik faaliyetlerii yürüttüğü tespit edildi.

"Şehidimizin kanı yerde kalmadı"

İçişleri Bakanı sosyal medyadan teröristin yakalanmasını şu sözlerle duyurdu:

"Emniyet İstihbarat Başkanlığımızın yaptığı teknik çalışmalar neticesinde; 11 gün önce Cizre’de şehit edilen Güvenlik Korucumuz Mustafa Erdem’in faili Demhat, Fırat ve Gelhat kod adlı Mehmet Zeki İlmin adlı terörist, Mersin ili Akdeniz ilçesinde Emniyet Terörle Mücadele ve Özel Harekat birimlerimizin bu sabah yaptığı operasyonla YAKALANDI Şehidimizin kanı yerde kalmadı Operasyonu gerçekleştiren kahraman Emniyet mensuplarımızı tebrik ediyorum. TERÖR SONA ERENE KADAR MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK" Haberin Devamı

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