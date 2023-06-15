Müslüman olan İngiliz: "Ben İslam'ı seçmedim, Allah beni seçti"

Londra'da Müslümanların yoğun olarak yaşadığı bölgede görev yapan polis memuru Paul Reading, İslam ile tanıştıktan sonra Müslüman olmuştur. Reading, "Elhamdülillah, zihnimde hiçbir şüphe yok. Buraya bir sebeple konulmuşum. Sadece bir polis değilim" şeklinde açıklamalarda bulundu.

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Müslüman olan İngiliz: "Ben İslam'ı seçmedim, Allah beni seçti"

İngiltere'nin başkenti Londra'da görev yapan polis memuru Paul Reading, ocak ayında Müslüman oldu.

İşinden ötürü toplumla iç içe olduğunu söyleyen Paul, "Gençler, anneler, babalar, dedeler ve ninelerle birlikte büyük bir aile olduğumuzu hep hissettim" dedi.

Yanlış yapan gençleri gördüğünde onları uyararak ailelerine götüren Paul'ün davranışı, bölgedeki Müslümanların çok hoşuna gitti. Bu davranışı karşısında Paul, birçok Müslüman'dan "İnşallah sen de Müslüman olursun" şeklinde dua aldı.

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"Kimse beni buna zorlamadı" diyen Paul, zamanla İslam'ı araştırmaya ve Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladığını, 5 ayda Kur'an-ı iki defa okuyup sonunda Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olduğunu belirtti.

Polis memuru Paul, "Neden İslam'ı seçtin?" sorusuna ilginç bir cevap vererek, "İslam'ı ben seçmedim, Allah beni seçti" dedi.

Müslüman oluşunu TRT World'e anlatan Paul, "Elhamdülillah, zihnimde hiçbir şüphe yok. Buraya bir sebeple konuldum. Sadece bir polis değilim. Bir kardeş, bir amca, bir oğul, bir yeğen, bir arkadaş gibiyim. Bununla şereflendirildim" şeklinde konuştu.

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