Avrupa Birliği Polis Teşkilatı Europol Avrupa'nın terörün para toplama yeri olduğunu açıkladı!

Türkiye'nin yıllardır mücadele verdiği terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki varlığı, raporlara yansımaya devam ediyor.

Terör örgütü PKK, Avrupa Birliği ülkelerini para deposu olarak kullanıyor

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı Europol'ün her yıl yayınnladığı "Avrupa Birliği (AB) Terörizm Durumu ve Trendi 2023 Raporu"'nda, terör örgütü PKK'nın, Avrupa'da çok aktif olduğu, idari, istihdam ve finansman amaçları için AB üyesi ülkeleri üs olarak kullandığı kaydedildi.

Avrupa'da aşırı sol eğilimli kişilerin çatışma bölgelerinde terör örgütü PKK'ya katıldığı aktarılan raporda, terör örgütü saflarında savaştıktan sonra geri dönen bu kişilerin, AB üyesi ülkeler açısından tehdit oluşturduğu vurgulandı.

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PKK'nın, AB'deki aşırı sol örgütler ve anarşist gruplarla yakın ilişki içerisinde olduğu belirtilen raporda, bu ilişkiler kapsamında Suriye'de YPG unsurlarının bulunduğu bölgelerde aşırı solcu ve anarşist gruplara silahlı eğitim verildiği ifade edildi.

Paralar YPG'ye aktarılıyor

YPG, Türkiye tarafından PKK'nın uzantısı olarak kabul edilmektedir. raporlarda, terör örgütünün AB ülkelerinde para toplama etkinlikleriyle fon sağladığı ve bu fonları Suriye'deki YPG militanlarını desteklemek için kullandığı açıklandı.

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2022 yılında, İtalya'da bir kişinin ve Almanya'nın Bremen, Kassel, Leverkusen ve Nuremberg şehirlerinde dört kişinin PKK üyeliği nedeniyle gözaltına alındığı belirtilmektedir. Ayrıca, raporda terör örgütünün AB içinde uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık yoluyla gelir elde ettiği vurgulanmaktadır.

PKK'nın AB vatandaşlığı veya oturumu olan üyelerinin Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerine giderek silahlı çatışmalara katıldığı ve bu faaliyetlerin PKK'nın merkezi örgütü tarafından yönetildiği ifade edilmektedir. Raporda, PKK'nın AB'de lobi faaliyetleri yürüterek Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması ve PKK'nın terör örgütleri listesinden çıkarılması için çalıştığı belirtilmektedir.

Sosyal medya terör propagandası için kullanılıyor

AB üyesi ülkelerde, 2022'de terörün ciddi tehdit oluşturduğu ifade edilen raporda, geçen yıl AB topraklarında planlanan, başarısız olan ve hayata geçirilen terör saldırısı sayısının 28 olduğu belirtildi.

Hayata geçirilen terör saldırısı sayısının 16 olduğu, 13'ünün aşırı solcu, 2'sinin radikal, birinin aşırı sağcı gruplar tarafından düzenlendiği kaydedildi.

Geçen yıl 93'ü Fransa, 46'sı İspanya, 30'u Almanya ve 22'si Belçika'da olmak üzere, AB üyesi ülkelerde toplam 380 kişinin terör şüphesiyle gözaltına alındığı, sosyal medya ve internetin, terör propagandası ve zayıf kişilerin terör örgütlerince istihdam edilmesi amaçlı kullanıldığı dile getirildi.

Raporda, Europol Direktrü Catherine De Bolle'nin "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş, AB'de terörist ve radikallerin olduğu çevreler için olumsuz sonuçlar meydana getirdi. Savaş ilk olarak özellikle aşırı sağcılar olmak üzere radikal gruplarda tepkiye neden oldu ve bazı yabancı savaşçılar çatışmalara katıldı." değerlendirmesine yer verildi.

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