Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün toplanıyor! Toplantıda sürpriz bir isim de yer alacak!

Bugün, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz liderliğindeki Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısı düzenlenecek.

HAFİZE GAYE ERKAN'DA DAVET EDİLDİ

Bugün Beştepe'de gerçekleştirilecek olan Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel katılacak.

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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, kurul üyesi olmamasına rağmen toplantıya davet edildi.

TOPLANTIDA GÜNDEM ENFLASYON

Toplantının öncelikli gündem maddesi, enflasyonla mücadele stratejileri olacak.

Ayrıca, ekonomik gelişmeler de ele alınacak ve yeni bir yol haritası oluşturulması planlanacak.

İhracatın ithalata olan bağımlılığının azaltılması hedefiyle ilgili kurumların yol haritası da tartışılacak.

Geçen yılın son toplantısı 27 Aralık'ta gerçekleştirilmişti. Bu toplantı yeni dönemin ilk toplantısı olacak.

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