Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün toplanıyor! Toplantıda sürpriz bir isim de yer alacak!

Bugün saat 10.00'da, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıya davet edilen isimler arasında Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da bulunuyor.

YAYINLAMA
Google News
Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün toplanıyor! Toplantıda sürpriz bir isim de yer alacak!

Bugün, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz liderliğindeki Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısı düzenlenecek.

HAFİZE GAYE ERKAN'DA DAVET EDİLDİ

Bugün Beştepe'de gerçekleştirilecek olan Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel katılacak.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün toplanıyor! Toplantıda sürpriz bir isim de yer alacak!

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, kurul üyesi olmamasına rağmen toplantıya davet edildi.

TOPLANTIDA GÜNDEM ENFLASYON

Toplantının öncelikli gündem maddesi, enflasyonla mücadele stratejileri olacak.

Ayrıca, ekonomik gelişmeler de ele alınacak ve yeni bir yol haritası oluşturulması planlanacak.

İhracatın ithalata olan bağımlılığının azaltılması hedefiyle ilgili kurumların yol haritası da tartışılacak.

Geçen yılın son toplantısı 27 Aralık'ta gerçekleştirilmişti. Bu toplantı yeni dönemin ilk toplantısı olacak.

İstanbul'un trafik çilesi bitmiyor! Metrobüs bozuldu, izdiham yaşandı!İstanbul'un trafik çilesi bitmiyor! Metrobüs bozuldu, izdiham yaşandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası önemli açıklamalarda bulunduCumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası önemli açıklamalarda bulundu

Yargıtay harekete geçti! HDP için bloke hazırlığı!Yargıtay harekete geçti! HDP için bloke hazırlığı!

15 Haziran Perşembe günü güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?15 Haziran Perşembe günü güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

Meteoroloji, açıkladı! Ülke geneli 15 Haziran Perşembe hava durumu nasıl olacak?Meteoroloji, açıkladı! Ülke geneli 15 Haziran Perşembe hava durumu nasıl olacak?

Pendik Doğanspor Şampiyon olarak 1. Amatör Lig'ine çıktıPendik Doğanspor Şampiyon olarak 1. Amatör Lig'ine çıktı

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
"38'inci Kiraz Festivali" yarışmasının ödülleri belli oldu
"38'inci Kiraz Festivali" yarışmasının ödülleri belli oldu
İYİ Parti'de istifa rüzgarları sert esmeye devam ediyor! Meral Akşener ise koltuktan kalkmama mücadelesi veriyor!
İYİ Parti'de istifa rüzgarları sert esmeye devam ediyor! Meral Akşener ise koltuktan kalkmama mücadelesi veriyor!
Suriye de Tel Rıfat ve Münbiçte terör örgütüne ağır darbeler indirilmeye devam ediyor
Suriye de Tel Rıfat ve Münbiçte terör örgütüne ağır darbeler indirilmeye devam ediyor
Şehit Fethi Sekin’in kardeşi Fikriye Sekin: "Polislerimizin, askerlerimizin ve kimlerin emeği varsa ellerinden, ayaklarından öpüyorum"
Şehit Fethi Sekin’in kardeşi Fikriye Sekin: "Polislerimizin, askerlerimizin ve kimlerin emeği varsa ellerinden, ayaklarından öpüyorum"
Son Haberler
Kabine sonrası ekonomi zirvesi! "Yaptıklarımızla konuşulmak istiyoruz!"
Kabine sonrası ekonomi zirvesi! "Yaptıklarımızla konuşulmak istiyoruz!"
Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en büyük dolandırıcılığı ile karşı karşıya
Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en büyük dolandırıcılığı ile karşı karşıya
Video Galeri Linkleme 2-15.06.2023
Video Galeri Linkleme 2-15.06.2023
Video Galeri Linkleme 1-15.06.2023
Video Galeri Linkleme 1-15.06.2023
Avrupa Birliği Polis Teşkilatı Europol Avrupa'nın terörün para toplama yeri olduğunu açıkladı!
Avrupa Birliği Polis Teşkilatı Europol Avrupa'nın terörün para toplama yeri olduğunu açıkladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası önemli açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası önemli açıklamalarda bulundu
Çok Okunanlar
Yargıtay harekete geçti! HDP için bloke hazırlığı!
Yargıtay harekete geçti! HDP için bloke hazırlığı!
Suriye de Tel Rıfat ve Münbiçte terör örgütüne ağır darbeler indirilmeye devam ediyor
Suriye de Tel Rıfat ve Münbiçte terör örgütüne ağır darbeler indirilmeye devam ediyor
İstanbul'un trafik çilesi bitmiyor! Metrobüs bozuldu, izdiham yaşandı!
İstanbul'un trafik çilesi bitmiyor! Metrobüs bozuldu, izdiham yaşandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası önemli açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası önemli açıklamalarda bulundu
Yargıtay harekete geçti! HDP için bloke hazırlığı!
Yargıtay harekete geçti! HDP için bloke hazırlığı!
Tekstil atölyesinde korku dolu anlar kameralara yansıdı!
Tekstil atölyesinde korku dolu anlar kameralara yansıdı!
Yorumlananlar
Burcu Esmersoy nasıl para kazandığı hakkında gündem olan açıklamalar yaptı!
Burcu Esmersoy nasıl para kazandığı hakkında gündem olan açıklamalar yaptı!
Meral Akşener partisindeki istifa çağrılarına çarpıcı bir cevap verdi
Meral Akşener partisindeki istifa çağrılarına çarpıcı bir cevap verdi
AK Parti seçmenine hakaretler yağdıran Yunus Günçe'ye Kocaeli Belediyesi'nden cevap geldi
AK Parti seçmenine hakaretler yağdıran Yunus Günçe'ye Kocaeli Belediyesi'nden cevap geldi
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hain mayına kurban giden şehidimiz Konya'da son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hain mayına kurban giden şehidimiz Konya'da son yolculuğuna uğurlandı