İstanbul'un trafik çilesi bitmiyor! Metrobüs bozuldu, izdiham yaşandı!

İstanbul'da sabah saatlerinde metrobüs bozuldu. İş ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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İstanbul'un trafik çilesi bitmiyor! Metrobüs bozuldu, izdiham yaşandı!

İstanbul'un çilesi bitmiyor. İstanbul'da en çok kullanılan toplu taşıma araçlarından olan metrobüs arızalandı, vatandaşlar isyan etti.

Son dönemlerde sık sık karşılaştığımız metrobüs arızaları bu sabah tekrar meydana geldi. Özellikle iş ve okula gitmek için bu ulaşım aracını kullanan vatandaşlar mağdur oldu.

İstanbul'un trafik çilesi bitmiyor! Metrobüs bozuldu, izdiham yaşandı!

ALTUNİZADE'DE İZDİHAM OLUŞTU

Beylikdüzü yönüne giden bir metrobüs, Altunizade durağında aniden bozuldu.

Durakta bekleyen vatandaşlar, duruma tepki gösterirken kalabalık giderek artmaya başladı.

Böylelikle Söğütlüçeşme ve Beylikdüzü seferleri tek şerit üzerinden yapılmaya başlandı.

BAKIMINI CHP'Lİ ŞİRKET YAPIYOR

CHP’li İBB, otobüs bakım hizmetleri ihalesini CHP’li Özgür Karabat’ın iştirakli olduğu şirkete vermişti.

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