Yargıtay harekete geçti! HDP için bloke hazırlığı!

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması talebiyle açılan davada süreci devam ediyor.

En son, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, seçim yılı nedeniyle HDP'ye verilen Hazine yardımının tedbir altına alınması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Başsavcılık, HDP'nin 14 Mayıs'taki genel seçimlere katılmamasını gerekçe göstererek, seçim yılı dolayısıyla ek olarak ödenen 400 milyon 228 bin liralık Hazine yardımının bloke edilmesini talep etti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının talebi Anayasa Mahkemesi tarafından gündeme alındı. Buna göre, 19 Haziran Pazartesi günü saat 9.30'da toplanacak olan Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, bu başvuruyu görüşerek karara bağlayacak. HDP'nin kapatılması istemli davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına 5 Ocak'ta tedbir amaçlı bloke konulmuştu. Parti, bu kararın kaldırılması için Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'na başvurmuştu. Heyet, 9 Mart'ta partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına tedbir amaçlı konulan blokeyi kaldırmıştı.

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HAZİNE YARDIMI NASIL GERİ ALINACAK?

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının talebine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Yıldız şunları ifade etti:

"HDP'nin kapatılması davasında 'terör örgütü ile organik bağının devam ettiği, Hazine kaynaklarının terör örgütüne aktarıldığı' gerekçesiyle Hazine yardımı bulunan hesaplarına 5 Ocak’ta bloke konulmuş, 9 Mart’ta 7'ye karşı 8 oy ile kaldırılmıştı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, YSK’nın yazısı üzerine; HDP'nin seçimlere girmemesi sebebiyle bu partiye yapılan toplam 600 milyon 343 bin TL hazine yardımının 400 milyonluk kısmına yeniden tedbir konulmasını talep etti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı‘nın bu talebinin dava sonunda kapatma kararı verilip verilmemesiyle bir ilgisi yok. Peki… Seçimler için yapılan hazine yardımı nasıl geri alınacak? Tedbir kararları dava sonuna kadar niçin devam etmez mantıklı bir açıklaması var mı?" Haberin Devamı

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