Pendik Doğanspor Şampiyon olarak 1. Amatör Lig'ine çıktı

2022- 2023 Futbol sezonunda İstanbul 2. Amatör ligde mücadele eden Pendik Doğanspor, Lig'in bitimine iki hafta kala sahasında grubun diğer güçlü ekibi Ataşehir Arenaspor'u 8-1 yenerek grubunda şampiyon olarak gelecek sezon 1. Amatör Lig'inde mücadele etmeye hak kazandı.

Pendik Çamlık Stadı'nda bu gün saat 16.00'da oynanan maçta ev sahibi Pendik temsilcisi Pendik Doğanspor şampiyonluk maçı olarak çıktığı maçta rakibi Ataşehir Arenaspor'u 8-1 gibi farklı skorla çok rahat yenmeyi başararak Lig'in bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek. bir üst Lig'e çıkarak önümüzdeki sene 1. Amatör kümede mücadele etmeye hak kazandı.