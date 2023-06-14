Pendik Doğanspor Şampiyon olarak 1. Amatör Lig'ine çıktı

Pendik Doğanspor TFF İstanbul 2.Amatör Ligi 17.Grupta Lig'in bitimine 2 hafta kala Ataşehir Arenaspor’u 8-1 yenerek Grubunda şampiyon olarak 1. Amatör Lig'e çıkmayı başardılar.

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Pendik Doğanspor Şampiyon olarak 1. Amatör Lig'ine çıktı

2022- 2023 Futbol sezonunda İstanbul 2. Amatör ligde mücadele eden Pendik Doğanspor, Lig'in bitimine iki hafta kala sahasında grubun diğer güçlü ekibi Ataşehir Arenaspor'u 8-1 yenerek grubunda şampiyon olarak gelecek sezon 1. Amatör Lig'inde mücadele etmeye hak kazandı.

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Pendik Çamlık Stadı'nda bu gün saat 16.00'da oynanan maçta ev sahibi Pendik temsilcisi Pendik Doğanspor şampiyonluk maçı olarak çıktığı maçta rakibi Ataşehir Arenaspor'u 8-1 gibi farklı skorla çok rahat yenmeyi başararak Lig'in bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek. bir üst Lig'e çıkarak önümüzdeki sene 1. Amatör kümede mücadele etmeye hak kazandı.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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