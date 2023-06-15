İYİ Parti'de istifa rüzgarları sert esmeye devam ediyor! Meral Akşener ise koltuktan kalkmama mücadelesi veriyor!

Türkiye'nin son tarihlerde gerçekleşen önemli seçimlerinden sonra hükümet, sorunların çözümü için aktif bir şekilde çalışmaya başlarken, muhalefet cephesinde kriz her geçen gün derinleşiyor.

CHP ve İyi Parti gibi muhalif partilerde değişim çağrıları giderek artarken, genel başkanlar bu değişime direnmeye devam ediyor.

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na meydan okuyan bazı isimler ortaya çıksa da istenilen hızda ilerleme kaydedilemedi. İyi Parti ise kuruluşundan bu yana birçok dalgalanma yaşamış olup, istifa kriziyle mücadele ediyor.

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İYİ PARTİ'DE İSTİFA RÜZGARI

İyi Parti içindeki tartışmalar bir türlü sona ermezken, parti içindeki sular durulmuyor.

Parti, FETÖ'cülerin etkisi altına girdiği gerekçesiyle ilk krizleri yaşadıktan sonra istifa furyası ve ayrılıklar başladı.

Sonrasında ortaya çıkan Millet İttifakı projesi ve bu projede yaşanan krizler, HDP ve CHP ile olan iş birliği tartışmaları ve nihayetinde yaşanan seçim hezimetleri, parti içindeki krizleri derinleştirdi.

Bu krizler her seferinde partinin kurucularını ve birçok üyesini kaybetmesine neden oldu.

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Parti yönetiminde belirli isimler değişse de, tatmin edici bir değişim sağlanamadığı için partide istifalar ardı ardına geldi.

70 KURUCU ÜYE İSTİFA ETTİ

İyi Parti'nin 200 kurucu üyesiyle yola çıktığı süreçte, Ümit Özdağ, Yavuz Ağıralioğlu, Ahat Andican, Aytuy Çıray, Ali Türkşen, İlay Aksoy, İsmail Ok, Aydın Tümen, Suat Çağlayan, Hayrettin Barut, Hediye Akdere, İbrahim Cevher Cevheri, Yıldırım Ulupınar, Mahmut Bozkurt, Mustafa Erdem, Özcan Yeniçeri, Emine Küçükali, Yusuf Halaçoğlu, Çiğdem Özer gibi isimler de dahil olmak üzere 70 kurucu üye istifa etti.

Bu krizlerden sonra parti üyeleri arasında binlerce kişi istifa ederek partiden ayrıldı.

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