Suriye de Tel Rıfat ve Münbiçte terör örgütüne ağır darbeler indirilmeye devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hain terör örgütüne darbeler burulmaya devam edildiğini açıkladı. Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde 16 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Mehmetçik, saldırı gerçekleştiren teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor. Tel Rıfat ve Münbiç bölgesindeki terör hedeflerini yerle bir eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 16 teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 57’ye… pic.twitter.com/bRfsHHauZC Haberin Devamı June 15, 2023