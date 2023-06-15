Suriye de Tel Rıfat ve Münbiçte terör örgütüne ağır darbeler indirilmeye devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ve Münbiç bölgesinde 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 57’ye yükseldi.

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Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hain terör örgütüne darbeler burulmaya devam edildiğini açıkladı. Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde 16 terörist daha etkisiz hale getirildi.

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