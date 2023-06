Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en büyük dolandırıcılığı ile karşı karşıya

ABD hükümetinin Kovid-19 yardımları için ayrılan 4,2 trilyon dolarlık fonun çeşitli yollarla kötüye kullanıldığına dair haberler Associated Press (AP) tarafından yayınlandı. Haberde, bu olayın "ABD tarihinin en büyük dolandırıcılığı" olarak nitelendirildiği ve fonun büyük bir kısmının çalındığı veya israf edildiği belirtilmiştir. Çalınan miktarın 280 milyar doları aştığı ve israf edilen miktarın da 123 milyar doları aştığı ifade edilmektedir. Bu da Kovid-19 yardımlarının toplamının yüzde 10'una denk gelmektedir.

Müfettişler ve uzmanlar, Kovid-19 salgınının başlangıcında hükümetin hızlı bir şekilde yardım fonlarını dağıtmak için yetersiz önlemler aldığını iddia etmektedir. Uzmanlar, başvurularda kısıtlamaların az olduğunu ve gözetimin yetersiz olduğunu belirterek, bu durumun dolandırıcıların işlerini kolaylaştırdığını öne sürmektedir.

Yetkililer, dolandırıcıların hapishanedeki mahkumların ve ölülerin sosyal güvenlik numaralarını kullanarak işsizlik yardımları aldıklarını ve bu faaliyetleri birçok eyalette gerçekleştirdiklerini ifade etmiştir.

An AP analysis finds thieves plundered hundreds of billions of dollars in federal COVID-19 relief aid intended to combat the worst pandemic in a century and to stabilize an economy in free fall — leading to the greatest grift in U.S. history. https://t.co/u7wGep7Lfa