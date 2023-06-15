Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en büyük dolandırıcılığı ile karşı karşıya

ABD hükümetinin Kovid-19 yardımları için ayrılan 4,2 trilyon dolarlık fonun çeşitli yollarla kötüye kullanıldığına dair haberler Associated Press (AP) tarafından yayınlandı. Haberde, bu olayın "ABD tarihinin en büyük dolandırıcılığı" olarak nitelendirildiği ve fonun büyük bir kısmının çalındığı veya israf edildiği belirtilmiştir. Çalınan miktarın 280 milyar doları aştığı ve israf edilen miktarın da 123 milyar doları aştığı ifade edilmektedir. Bu da Kovid-19 yardımlarının toplamının yüzde 10'una denk gelmektedir.

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Yetersiz gözetim ve kısıtlama yapıldı

Müfettişler ve uzmanlar, Kovid-19 salgınının başlangıcında hükümetin hızlı bir şekilde yardım fonlarını dağıtmak için yetersiz önlemler aldığını iddia etmektedir. Uzmanlar, başvurularda kısıtlamaların az olduğunu ve gözetimin yetersiz olduğunu belirterek, bu durumun dolandırıcıların işlerini kolaylaştırdığını öne sürmektedir.

Yetkililer, dolandırıcıların hapishanedeki mahkumların ve ölülerin sosyal güvenlik numaralarını kullanarak işsizlik yardımları aldıklarını ve bu faaliyetleri birçok eyalette gerçekleştirdiklerini ifade etmiştir.

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An AP analysis finds thieves plundered hundreds of billions of dollars in federal COVID-19 relief aid intended to combat the worst pandemic in a century and to stabilize an economy in free fall — leading to the greatest grift in U.S. history. https://t.co/u7wGep7Lfa — The Associated Press (@AP) June 14, 2023

Tarihin en büyük dolandırıcılığı

Washington Doğu Bölgesi Başsavcılığı'nın Dolandırıcılık ve Beyaz Yaka Suçlar Birimi Şefi Dan Fruchter, bu olayın "eşi benzeri görülmemiş bir dolandırıcılık" olduğunu belirtti. Kendi ifadesinde, herkesin erişebileceği sonsuz bir para havuzunun bulunduğunu ve insanların yasal olmasa da sosyal olarak kabul edilebilir bir şey olduğunu düşünerek kendilerini kandırdıklarını " ifade etmiştir.

ABD Adalet Bakanlığı'nın Kovid-19 Dolandırıcılıklarıyla Mücadele Birimi Yardımcı Direktörü Mike Galdo ise yardım fonunun çalınmasıyla ilgili olarak "bu benzeri görülmemiş miktarda bir dolandırıcılık" ifadesini kullanmıştır.

Washington hükümetinin şu ana kadar binlerce kişiyi dolandırıcılıkla suçlayarak işlem yaptığı ve binlercesinin de hala soruşturulduğu belirtilmektedir. Bu kişiler arasında askerler, papazlar, diğer resmi görevliler ve suçlular da bulunmaktadır.

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