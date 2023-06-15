Beştepe'deki Ekonomik Koordinasyon Kurulu Toplantısı bitti! Türkiye Yüzyılı vizyonu ile ekonomik yapımızı daha da güçlendireceğiz!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "12'nci kalkınma planını ekim ayında Meclis'imizin takdirine sunmayı planlıyoruz." dedi.

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Beştepe'deki Ekonomik Koordinasyon Kurulu Toplantısı bitti! Türkiye Yüzyılı vizyonu ile ekonomik yapımızı daha da güçlendireceğiz!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Beştepe'deki Ekonomik Koordinasyon Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

İlgili kurumların sunumları sonrasında makroekonomik görünüm ile bütçe görünümü detaylı bir şekilde değerlendirilmiştir. Temel politika dokümanları ve eylem planları konusunda yapılan çalışmalar gözden geçirilmiştir. Ayrıca EKK'nın yeni döneme ilişkin çalışma esasları ve öncelikleri istişare edilmiştir. Yeni dönemde para politikasının yanı sıra maliye politikası ve yapısal reformlar ile Türkiye finansal istikrarını pekiştirecek, insan odaklı kalkınmasını sürdürecektir.

İSTİKRAR VE GÜVEN İÇERİSİNDE BÜYÜYECEĞİZ

Serbest piyasa kuralları içinde ekonomimizin rekabet gücünü ve verimliliğini artırmaya dönük adımlara kararlılıkla devam edeceğiz. İstikrar ve güven içinde büyümek, istihdamı artırmak, büyümenin nimetlerini adaletle paylaşmak, her zaman olduğu gibi temel amaçtır. Bu amaçlara dönük olarak yatırım, istihdam, üretim ve ihracat hedeflerimizi gerçekleştirirken cari açığı sürdürülebilir büyümenin önünde bir engel olmaktan çıkarmaya kararlıyız. Bu doğrultuda teknolojik atılımlarımızı devam ettirecek, katma değeri yüksek ürün ve hizmetlerle ihracat ve turizm gelirlerimizi artıracağız.

Beştepe'deki Ekonomik Koordinasyon Kurulu Toplantısı bitti! Türkiye Yüzyılı vizyonu ile ekonomik yapımızı daha da güçlendireceğiz!

Dünyanın ve bölgemizin çeşitli meydan okumalarla karşı karşıya olduğu, zorluklar kadar fırsatların da ortaya çıktığı bir dönemdeyiz. İstikrar ve güven için de güçlü liderlik ve tutarlı politikalar setiyle zorlukları aşacak, fırsatları ülkemizin menfaatleri doğrultusunda değerlendireceğiz. Seçim beyannamemizde ortaya konan politikaları ve vaatleri plan, program ve eylem planları ile belli bir takvim dahilinde hayata geçirecek, bir yandan yaşadığımız depremlerin yaralarını sararken diğer yandan temel sorun olarak gördüğümüz enflasyonla mücadele konusunda etkin ve kararlı adımlar atacağız.

EKİM AYINDA MECLİS'TE

12'nci kalkınma planını ekim ayında Meclis'imizin takdirine sunmayı planlıyoruz. Eylül ayında kamuoyuyla paylaşacağımız orta vadeli program ile kamu politikaları ve uygulamalarını gözden geçirecek ve kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendireceğiz. Bütçe sürecinde önceliklerimizi detaylı şekilde ortaya koyacak, Türkiye Yüzyılı vizyonu ile ekonomik yapımızı daha da güçlendireceğiz.

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