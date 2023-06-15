Teröristlerin kirli oyunu! Hedef Türk-Rus ilişkilerini bozmak!

Seçim sonrası, Suriye'nin kuzeyinde hareketlilik arttı. PKK terör örgütü, sözde ateşkes sürecini sona erdirdiğini duyurarak Suriye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri noktalarına ve Kilis'e karşı havan saldırıları düzenledi. Koalisyon güçleri, Suriye'ye silah ve mühimmat sevkıyatının yanı sıra yeni üslerin inşasına başladı. Türk-Rus ortak devriyesini engelleyen terör örgütü, Rus aracına mayın saldırısı gerçekleştirdi. Bölgedeki diğer bir önemli olay ise Haseke'de bir ABD helikopterinin düşmesi oldu. Son gelişmeler, Türkiye'nin siyasi çözüm arayışlarını engelleme ve terör koridoruna yönelik askeri hazırlıklarını bozma amacı güden yeni bir kaos oluşturma girişimi olarak yorumlanıyor.

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ABD HELİKOPTERİ DÜŞTÜ

10 Haziran'da, ABD liderliğindeki koalisyon güçleri, "DEAŞ üyelerinin saklandığı" iddiasıyla Haseke'nin güneyindeki Salham köyüne hava destekli bir operasyon düzenledi. Aynı saatlerde bölgede bir CH-47 Chinook tipi helikopter düştü. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), kaza sonucu helikopterde 22 ABD askerinin yaralandığını duyurdu. Ancak saha kaynaklarımızdan edindiğimiz bilgilere göre, helikopterde PKK'lı teröristler de bulunmaktaydı. Bazıları yaralandı, bazıları ise hayatını kaybetti.

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SEÇİM SONUÇLARI KORKUTTU

Türkiye'deki seçim sonuçları sınır ötesine yansıdı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ta 10 yeni askeri üs kurarak, Suriye'deki tüm noktalarını da güçlendirdi. Şam rejimiyle siyasi ve diplomatik süreç devam ederken, Türkiye, asker, cephane ve stratejik destek unsurlarını sıcak bölgelere sevk etme faaliyetlerini yoğunlaştırdı, bu durum PKK ve müttefiklerini paniğe sevk etti. PKK'nın lideri Duran Kalkan, "Çatışmasızlık sona erdi. Türkiye büyük operasyonlara hazırlanıyor. Bizi yok etmek istiyorlar" şeklinde tehditler savurarak Türkiye'yi kan dökmeyle tehdit etti. Terör örgütünün lideri, seçim sürecinde PKK'nın önemli bir rol üstlendiğini, ancak seçimi kaybetmeleriyle zorlu bir dönemin başladığını itiraf etti.

RUSYA ÇEKİLMEYE HAZIRLANIYOR

Erdoğan'ın seçimlerden güçlenerek çıkmasıyla birlikte, Suriye cephesinde bir operasyon beklentisi arttı. PKK terör noktaları düzenli olarak hedef alınmaya başlandı. Rusya ise Matar Minnag, Um Huş ve Tel Rıfat bölgelerindeki askeri noktaları boşaltmaya başladı. PKK, geri çekilmeyi tehdit olarak gördü ve 12 Haziran'daki Türk-Rus askeri devriyesine saldırı düzenledi. Saldırı sonucunda bir Rus askeri hayatını kaybetti. PKK kanadı, suçu Türkiye ve Suriyeli muhaliflere atmak için çaba sarf etti. Terör örgütü, muhtemel Esad-Erdoğan görüşmesini tüm kazanımların tehlikeye girmesi ve sonun başlangıcı olarak yorumlanıyor. Aynı zamanda Türkiye İstihbarat Teşkilatı (MİT), Süleymaniye, Duhok, Gara, Menbiç, Haseke, Tel Rifat, Ayn el-Arap gibi PKK'nın işgal ettiği bölgelerde kritik kişilere yönelik imha operasyonlarını arttırdı.

KÜRTLERİN DOSTU DEĞİLLER

Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Şam ve ABD görevlerinde bulunan eski diplomat Gülru Gezer, son gelişmeleri gazetemize şu ifadelerle özetledi:

ABD öncülüğündeki Batılı ittifakın DEAŞ’ı tehdit gösterip PKK-PYD’yi meşrulaştırma girişimi en başından bu yana birçok uluslararası hukuk ihlali ile devam ediyor. Washington, PYD’yi partner olarak ilan etti. Bu durum uluslararası hukuk ve diplomasi açısından çok ciddi bir kırılmaydı. PKK’nın partner olarak seçilmesi korkunç bir hata. Türkiye ve ABD arasındaki bu gerilim siyasi, diplomatik ilişkiler düzelmedikçe giderilemez. Türkiye her hâlükârda terörle mücadeleden vazgeçmeyecek. Batı hiçbir zaman Kürtlerin dostu olmadı bundan sonra da olmayacak. Irak’ta Kürtleri ortada bırakan ABD, Pasifik’te yükselen tansiyona paralel tüm ilgisini o bölgeye yoğunlaştırıyor. Çok uzak olmayan bir gelecekte Suriye dâhil tüm sahayı terk edecek. Kürtler hesabını buna göre yapmalı. Aksi durumda ağır bedeller ödemek zorunda kalabilirler.

YETERLİ DEĞİLİZ

Ukrayna'ya karşı Rus ordusunun ilerlemesinin devam ettiği günlerde, Rusya lideri Vladimir Putin'den itiraf niteliğinde bir açıklama geldi. Business Insider'ın (BI) haberine göre, Putin devlet medyasına yaptığı konuşmada, "Özel askeri operasyon sırasında birçok şeyin eksik olduğu ortaya çıktı" dedi. Haber sitesi, Putin'in açıklamalarını "Putin, Ukrayna'daki savaş için yeterli insansız hava aracı, savaş uçağı ve cephane olmadığını itiraf etti" başlığıyla okurlarına sundu. Putin bu hafta ikinci kez ülkenin cephaneliğindeki kıtlıktan bahsetti. Rus lider, cuma günü Kremlin'in internet sitesinde yaptığı açıklamada, kuvvetlerinin "henüz savaş için yeterli modern silaha sahip olmadığını" söylemişti.

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