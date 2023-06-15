Kabine sonrası ekonomi zirvesi! "Yaptıklarımızla konuşulmak istiyoruz!"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamalarla yeni dönemde ekonominin öncelikli bir konu olacağı vurgusu dile getirildi.

Cevdet Yılmaz, orta vadeli programla ilgili çalışmaların başladığını ve önümüzdeki günlerde OVP'de güncelleme yapılacağını ifade etti.

Yeni dönemde, faiz politikalarıyla ilgili değişikliklerin beklendiği belirtildi. Bu konudaki tartışmaların Ortak Yol Haritası'na (OVP) yansıtılacağı ve AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan taahhütlerin OVP içinde yer alacağı, OVP'nin güncelleneceği ve özellikle büyüme, istihdam, cari denge gibi ekonomik göstergelerde bir güncelleme yapılacağı, ayrıca yıl sonu beklentilerine ilişkin de güncellemelerin yapılacağı belirtildi.

Haberin Devamı

YAPTIKLARIMIZLA KONUŞULMAK İSTİYORUZ!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yeni dönemdeki yol haritasında ne tür adımlar atacağı merak konusu olduğunu kendilerine ilettik. Kendisi iki cümle ile yeni döneme ilişkin net cevap verdi. Bunlardan ilki, "Biz yaptıklarımızla konuşulmak istiyoruz" oldu. Merkez Bankası'nın bundan sonraki döneme ilişkin politikaları ile ilgili de, "Merkez Bankası kendi işini yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en büyük dolandırıcılığı ile karşı karşıya

Haberin Devamı

İYİ Parti'de istifa rüzgarları sert esmeye devam ediyor! Meral Akşener ise koltuktan kalkmama mücadelesi veriyor!

Şehit Fethi Sekin’in kardeşi Fikriye Sekin: "Polislerimizin, askerlerimizin ve kimlerin emeği varsa ellerinden, ayaklarından öpüyorum"

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı Europol Avrupa'nın terörün para toplama yeri olduğunu açıkladı!

Müslüman olan İngiliz: "Ben İslam'ı seçmedim, Allah beni seçti"

İstanbul'un trafik çilesi bitmiyor! Metrobüs bozuldu, izdiham yaşandı!