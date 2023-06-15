Kabine sonrası ekonomi zirvesi! "Yaptıklarımızla konuşulmak istiyoruz!"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Cevdet Yılmaz OVP'de önümüzdeki günlerde güncellemeler yapılacağını bildirirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de "Merkez Bankası kendi işini yapacaktır" dedi.

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Kabine sonrası ekonomi zirvesi! "Yaptıklarımızla konuşulmak istiyoruz!"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamalarla yeni dönemde ekonominin öncelikli bir konu olacağı vurgusu dile getirildi.

Cevdet Yılmaz, orta vadeli programla ilgili çalışmaların başladığını ve önümüzdeki günlerde OVP'de güncelleme yapılacağını ifade etti.

Yeni dönemde, faiz politikalarıyla ilgili değişikliklerin beklendiği belirtildi. Bu konudaki tartışmaların Ortak Yol Haritası'na (OVP) yansıtılacağı ve AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan taahhütlerin OVP içinde yer alacağı, OVP'nin güncelleneceği ve özellikle büyüme, istihdam, cari denge gibi ekonomik göstergelerde bir güncelleme yapılacağı, ayrıca yıl sonu beklentilerine ilişkin de güncellemelerin yapılacağı belirtildi.

Kabine sonrası ekonomi zirvesi! "Yaptıklarımızla konuşulmak istiyoruz!"

YAPTIKLARIMIZLA KONUŞULMAK İSTİYORUZ!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yeni dönemdeki yol haritasında ne tür adımlar atacağı merak konusu olduğunu kendilerine ilettik. Kendisi iki cümle ile yeni döneme ilişkin net cevap verdi. Bunlardan ilki, "Biz yaptıklarımızla konuşulmak istiyoruz" oldu. Merkez Bankası'nın bundan sonraki döneme ilişkin politikaları ile ilgili de, "Merkez Bankası kendi işini yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Kabine sonrası ekonomi zirvesi! "Yaptıklarımızla konuşulmak istiyoruz!"

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