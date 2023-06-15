İstanbul Ticaret Odası Başkanı asgari ücrete yapılması gereken zammı açıkladı!

Asgari ücrete yapılacak zam milyonlarca insanın gündemindeki yerini almış durumda. NTV'ye konuk olan İstanbul Ticaret Odası Başkanı (İTO) Şekib Avdagiç, asgari ücrete yapılacak zam hakkında açıklamalarda bulundu.

Şekib Avdagiç'in açıklamaları şu şekilde:

"Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Türkiye Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteriyoruz. Milli paramızda Türk Lirası. Kendi paramız var, kendi skalamız var, kendi endekslerimiz var. Bunların dikkate alınarak bir güncelleme yapılması gerektiğini düşünüyorum. Asgari ücrete ile ilgili yapılan çalışma bir ara düzenlemedir. Ara düzenlemeler biliyorsunuz yılbaşından yılbaşına yapılıyor. Dolayısıyla bu ara düzenlemede 5 yıllık veriler var. 6’ıncı ayla ilgili TÜFE öngörüsü bellidir. Bu da 5 aylık veriye eklenerek 6 aylık tüfe kadar bir artış olmasının hem şirketler açısından hem de ücretliler açısından makul olacağını düşünüyorum.