Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Ali Elbek, sünnet işlemi için uyarılarda bulundu!

Medline Adana Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Ali Elbek, sünnetin cerrahi bir işlem olduğunu belirterek, "İşlem sırasında oluşabilecek bir hatanın muhtemel etkileri gelecekte telafisi oldukça zor sorunlara yol açabilir. Bu nedenle sünnet öncesinde çocuğun hekim tarafından muayene edilerek kontrolden geçirilmesi, doğumsal bir anomali riskinin olup olmadığına bakılması gerekir" dedi.

DR. ALİ ELBEK, BASİT BİR UYGULAMA GİBİ GÖRÜLMEMESİ GEREKTİĞİNİ BELİRTTİ

Okulların kapanması ile başlayacak olan yaz tatili öncesi ailelerde erkek çocuklarını sünnet ettirmek için tatlı bir telaş başladı. Ancak bu özel anların tadının kaçıp sorun oluşturmaması için sünnetin basit bir uygulama gibi görülmeyerek cerrahi bir işlem olduğunu unutmadan hareket etmek gerekiyor. Medline Adana Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Ali Elbek, sünnetin cerrahi bir işlem olduğunu ifade etti. Dr. Ali Elbek, sünnet işleminin sağlıklı bir şekilde sonuçlanabilmesi için steril ameliyathane şartlarında ve uzman bir hekim tarafından yapılması gerektiğini belirterek, "Ayrıca işlem sırasında cerrahi ve anesteziye bağlı gelişebilecek istenmeyen komplikasyonlara karşı acil ve etkin müdahale edilebilecek ekip ve ekipmaların olması gerekir" dedi.

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Genel hijyen açısından birçok faydası olan sünnetin deneyimli cerrahlar tarafından uygun koşullarda ve doğru yöntemlerle yapılmasının önemine değinen Dr. Ali Elbek, gerekli şartlar yerine getirilmeden yapılan sünnet işleminde yaşanabilecek muhtemel sorunların peniste kalıcı hasarlar, hatta hayati tehlike bile oluşturabileceğini söyledi.

"Telafisi zor sorunlar yaşanabilir"

Hatalı yapılan veya işlem sırasında sorun yaşanan bir sünnet işleminin ileride çocuğun tüm yaşamını etkileyerek önemli fizyolojik ve psikolojik problemlere kapı aralayabileceğini vurgulayan Dr. Ali Elbek, "İşlem sırasında oluşabilecek bir hatanın muhtemel etkileri gelecekte telafisi oldukça zor sorunlara yol açabilir. Bu nedenle sünnet öncesinde çocuğun hekim tarafından muayene edilerek kontrolden geçirilmesi, doğumsal bir anomali riskinin olup olmadığına bakılması gerekir" dedi.

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"Bebeklerde lokal anestezi uygulanıyor"

İlk 6 ayda bebekler kısmen hareketsiz olduğundan sünnet işleminin lokal anestezi ile yapılabileceğini anlatan Dr. Ali Elbek, "Sünnet her yaşta uygulanabilecek bir işlem olmakla birlikte oluşabilecek psikolojik travmaların ve enfeksiyon riskinin en aza indirilmesi açısından doğumdan sonraki ilk 2 yıl içerisinde yapılması daha uygun olacaktır" diye konuştu.

"Kanser ve enfeksiyon oranı düşüyor"

Yapılan araştırmaların sünnet olanlarda idrar yolu enfeksiyonları görülme oranının yarı yarıya azaldığına işaret ettiğini söyleyen Dr. Ali Elbek, sünnet olmuş yetişkinlerde ise penis kanserine yakalanma riskinin de sünnetsiz hastalara göre önemli oranda düştüğünü belirtti. Dr. Ali Elbek, sünnet olmuş yetişkinlerin eşlerinde görülen rahim ağzı kanseri vakalarının yine önemli ölçüde düşük olduğunu sözlerine ekledi.

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